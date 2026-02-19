¡Con todo y gasolinera! Costco estrena la tercera tienda más grande de Latinoamérica en México y estará en Querétaro

Costco es una de las cadenas de supermercados más populares entre los mexicanos que gustan de su modalidad de clubes de precios con membresía. Por esta razón, la empresa ha decidido instalar en México su tercera sucursal más grande de Latinoamérica, específicamente, en el estado de Querétaro.

Te contamos que el municipio de Corregidora será el afortunado en el que se instalará esta sucursal que contará con gasolinera.

¿Dónde se abrirá el tercer Costco más grande de Latinoamérica?

Aunque no se ha revelado el lugar exacto en el que se construirá la tercera sucursal de Costco más grande de Latinoamérica, se sabe que la entidad seleccionada es Querétaro. La tienda Costco se construirá en la capital queretana, en el municipio de Corregidora, en una zona de alto crecimiento urbano y comercial.

La expansión de Costco Wholesale en México consistirá en una infraestructura de gran formato, con una superficie de construcción de 8,000 m² y 750 cajones de estacionamiento. Además, se contempla la construcción de una gasolinera dentro del complejo y un área de comida. Las fechas de la construcción de la tercera sucursal de Costco más grande de Latinoamérica son las siguientes:

Inicio de la construcción: Iniciará la construcción en marzo de 2026

Posible apertura: Se planea que el nuevo Costco de Querétaro abra sus puertas al público el segundo semestre de 2026.

¿Cuánto cuesta la membresía en Costco Querétaro?

Esta nueva sucursal de Costco responde al crecimiento habitacional que ha tenido en los últimos años el municipio de Corregidora en Querétaro. Los costos de la membresía de Costco en Querétaro para 2025-2026 son:

Dorada y Negocio por $600 pesos (uso personal o comercial),

(uso personal o comercial), Dorada o Negocio por $1,200 pesos, que incluyen un 2% de recompensa anual. Todas las opciones incluyen una membresía complementaria sin costo adicional.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en Costco?

A mediados de febrero 2026, los precios de la gasolina en las estaciones de servicio de Costco en México son competitivos:

Gasolina Magna (Regular): Aproximadamente $23.50 pesos por litro.

Gasolina Premium: Aproximadamente 27.10 pesos por litro.

Servicio: Es autoservicio y los precios varían ligeramente según la sucursal y la ciudad.

