¡Confirmado! Costco anuncia cierre masivo de tiendas en México; fecha exacta

Costco se ha convertido en uno de los supermercados favoritos de los mexicanos por sus ofertas y su variedad de productos; no obstante, la cadena anunció que muy pronto realizará un cierre masivo de tiendas en México.

Si eres cliente de Costco te conviene anotar la fecha exacta del cierre masivo en tu calendario. Te contamos los detalles y la razón del cierre.

Fecha exacta del cierre de tiendas Costco en México

Costco es una cadena internacional de supermercados que funciona bajo un formato de Club de Precios exclusiva para socios con una membresía vigente. Los clientes de Costco pueden encontrar en sus tiendas una amplia selección de productos nacionales e internacionales de alta calidad a precios inmejorables. Por ejemplo, los hermosos sets de Lego flores , ideales para regalar el14 de febrero.

No obstante, la cadena de supermercados realizará un cierre masivo de 24 horas en el mes de abril, por lo que te conviene tener esta fecha en el radar a fin de que puedas realizar tud compras sin contratiempos.

La fecha exacta del cierre masivo de tiendas Costco en México es el próximo domingo 5 de abril.

Debido a que las familias mexicanas acostumbran realizar la compra de la despensa durante los fines de semana, te recomendamos anotar esta fecha en tu calendario, para que puedas tomar las precauciones necesarias.

¿Por qué cierra todas sus tiendas Costco México?

Costco se ha ganado un lugar entre las preferencias de los consumidores mexicanos debido a que su relación entre calidad y precio es interesante. Por esta razón , el anuncio del cierre masivo ha generado preocupación entre sus clientes.

La razón por la que Costco cerrará sus puertas, durante 24 horas es por el Domingo de Pascua, una fecha que, aunque no es un día feriado oficial, según la Ley federal del Trabajo, sí es de gran relevancia religiosa .

A pesar de que las tiendas Costco se encuentren cerradas el domingo 5 de abril, los clientes podrán seguir realizando sus compras en línea.

¿Cómo puedo adquirir una membresía en Costco?

Puedes adquirirla en línea a través de costco.com.mx

a través de Directamente en cualquier sucursal

Llamando al 55 5246 5593 ó 55 5246 5594

Ahora que ya conoces la fecha exacta del cierre masivo de Costco en México, toma tus precauciones y no te quedes sin tu despensa.

