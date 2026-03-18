Adiós a las compras en Costco Edomex: el tiempo exacto que durará el cierre de tiendas en el estado

Costco anunció un cierre temporal en todas sus tiendas de México, incluyendo las ubicadas en el Estado de México, una medida que impactará directamente a quienes planean hacer compras ese fin de semana. La compañía confirmó que la suspensión será total durante un día completo, por lo que no habrá acceso a sucursales físicas en todo el país.

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Qué día cerrarán las tiendas de Costco en Edomex

Costco, que tiene un plan de nuevas aperturas en México para 2026, a su vez tiene previsto un cierre masivo, que está programado para el domingo 5 de abril, fecha en la que ninguna tienda abrirá sus puertas.

Costco en México prepara un cierre masivo.|Reuters

Esto significa que:



No habrá servicio en sucursales físicas

No se podrá ingresar a tiendas en todo México

La medida aplica sin excepción en todas las ubicaciones

Ante esto, la recomendación es anticipar compras en los días previos para evitar contratiempos durante el cierre masivo de Costco, especialmente en productos de alta demanda.

Por qué Costco suspende operaciones durante 24 horas

La razón detrás de esta decisión es la celebración del Domingo de Pascua, una fecha de gran relevancia religiosa. El cierre tendrá una duración exacta de 24 horas, tras lo cual las operaciones volverán a la normalidad.

Durante ese domingo:



La tienda en línea seguirá funcionando

Se podrá consultar disponibilidad de productos

Habrá opción de programar pedidos

Una vez finalizada la jornada, todas las sucursales retomarán su horario habitual, sin cambios adicionales en el servicio.

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