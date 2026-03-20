Pensionados del IMSS que recibirán más dinero en el pago de abril este 2026

El aumento al salario mínimo no beneficia solamente a los trabajadores en activo dentro de la República Mexicana, pues con el ajuste que se aplicó desde inicios de este 2026, los jubilados y pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán recibir un mayor ingreso en su próximo pago de abril.

Y es que de acuerdo con la información oficial emitida por el mismo instituto de salud, los aumentos corresponden al ajuste anual del salario mínimo y la inflación, esto con el objetivo de no afectar el poder adquisitivo de las y los jubilados principalmente bajo el régimen de la Ley 73.

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¿Qué pensionados del IMSS recibirán más dinero en su pago de abril 2026?

Serán las y los pensionados del IMSS bajo el régimen de la Ley 73, los que recibirán un aumento considerable en el pago correspondiente al mes de abril de 2026, sin embargo esto está sujeto a las siguientes condiciones:

Tipo de pensión

Semanas cotizadas

Último salario registrado antes del retiro

Es importante señalar que algunos pensionados podrían recibir un incremento adicional como parte de los beneficios que da el IMSS, esto en relación a los apoyos económicos por personas dependientes de las y los beneficiarios.

¿A cuánto aumentó el salario mínimo en México este 2026?

Desde el primero de enero de este 2026 el salario mínimo en México aumentó un 13% respecto al 2025, por lo cual el monto diario quedó en los 315.04 pesos en la zona general, así como en 44.87 en la zona Frontera Norte.

Es por ello que se deberán tomar en cuenta los puntos antes enlistados antes de conocer de cuánto llegará tu pensión en abril de este año, esto partiendo de la primicia del aumento ya señalado.

¿Cuándo depositan las pensiones de abril?

Será a partir del próximo 1 de abril que se podrán comenzar a realizar los pagos correspondientes por la pensión del IMSS, sin embargo, es importante destacar que las fechas podrían modificarse dependiendo de los casos.

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