Lanzan convocatoria de médicas y médicos especialistas para trabajar en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en busca de médicas y médicos especialistas, por lo que lanzó la convocatoria de reclutamiento 2026, lo que representa una gran oportunidad si estás en busca de un nuevo trabajo.

Alerta por brote de sarampión en México, ¿quiénes deben vacunarse?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el IMSS?

Personas egresadas de otras instituciones generación 2026:

Diploma institucional de la especialidad, emitido a nivel federal

Certificado vigente del Consejo de la especialidad médica que corresponda, o documento oficial que demuestre que se encuentra en trámite

Personas egresadas de generaciones anteriores

Cédula profesional de la especialidad a la que solicita ingreso

Título universitario de la especialidad médica de alguna institución educativa avalada por la CIFRHS

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica que corresponda



Documentos necesarios para el reclutamiento del IMSS

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte)

Acta de nacimiento actualizada (último mes)

Comprobante de domicilio reciente (últimos 3 meses)

Clave Única de Registro de Población (CURP), formato que incluye código QR

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), impreso desde el portal del SAT

Número de Seguridad Social

En caso de contar con antecedentes laborales en el IMSS, presentar comprobante de pago

¿Cuál es la fecha límite de la convocatoria para médicos especialistas?

Los interesados en trabajar en el IMSS deberán ingresar a la página del IMSS, en la convocatoria Médicas y Médicos Especialistas 2026, a más tardar el 4 de marzo, para inscribirse al evento de reclutamiento, que se realizará del 11 al 13 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan No.1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

