Fallo histórico contra el IMSS: Estos mexicanos ya no podrán ser rechazados y cobrarán su pensión

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) enfrenta un fallo judicial histórico que define qué mexicanos no podrán ser rechazados y cobrarán su pensión, tras años de negativas a familiares que asumieron roles parentales reales y comprobables muy claros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes son los mexicanos que ahora cobrarán pensión tras el fallo contra el IMSS?

El fallo contra el IMSS marca un cambio legal que reconoce la diversidad familiar en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) declaró inválida una norma que limitaba la pensión por ascendencia solo a padres, abuelos y bisabuelos directos de línea recta tradicional

Con esta decisión, tíos, tías y otros familiares colaterales obtienen derecho a solicitar la pensión cuando demostraron cuidado y apoyo constante. El criterio prioriza la relación real sobre el parentesco biológico que antes cerraba puertas a muchas familias mexicanas afectadas

El caso surgió tras la demanda de una mujer que crió a su sobrino como hijo y dependía de su ingreso. La autoridad negó el pago por falta de parentesco directo, pero la Corte reconoció el vínculo familiar real comprobado.

La IMSS deberá reconocer a quienes asumieron roles parentales reales. |Getty Images

Requisitos para reclamar la pensión por ascendencia

El acceso a la pensión por ascendencia requiere pruebas claras que respalden el vínculo de cuidado y la dependencia económica. La Corte fijó condiciones específicas para evitar abusos y asegurar que el apoyo llegue a quien corresponde realmente en casos

Rol de cuidado directo y constante hacia el trabajador fallecido durante su desarrollo

Dependencia económica comprobable respecto al ingreso del asegurado al momento de su muerte

Prueba de crianza de facto con responsabilidades similares a una figura materna o paterna

Evidencia de negativa previa basada solo en el grado de parentesco

Quienes soliciten este beneficio deben presentar evidencias firmes ante el IMSS y acreditar una relación similar a la parental. La resolución reconoce que las familias mexicanas funcionan con redes de apoyo que garantizan protección y sustento para sus integrantes cercanos.