El municipio de Jalisco que inyectará $953 millones en obra pública, patrullas y servicios de salud

El Gobierno de Tlajomulco, en el estado de Jalisco, aprobó un incremento presupuestal de 953 millones de pesos para 2026. La medida eleva la inversión en infraestructura a un total histórico de 1,541 millones de pesos, priorizando seguridad, salud y servicios básicos.

La administración de Gerardo Quirino Velázquez posiciona al municipio como el líder estatal en inversión directa, destinando el 25.86% del gasto total a obra pública. Este movimiento financiero se sustenta en una autonomía fiscal del 79.21%, permitiendo la compra inmediata de patrullas y equipo médico sin depender de deuda externa.

¿En qué invierte su presupuesto el Gobierno de Tlajomulco?

Infraestructura Hidráulica: Perforación de pozos estratégicos y vasos reguladores para mitigar inundaciones.

Perforación de pozos estratégicos y vasos reguladores para mitigar inundaciones. Seguridad Ciudadana: Adquisición de nuevas patrullas, uniformes y consolidación de la Academia de Policías.

Adquisición de nuevas patrullas, uniformes y consolidación de la Academia de Policías. Servicios Médicos: Equipamiento especializado para la nueva Cruz Verde en la Zona Valle.

Equipamiento especializado para la nueva Cruz Verde en la Zona Valle. Mercado Artesanal: Impulso al comercio local y recuperación de espacios de convivencia.

El Ayuntamiento de Tlajomulco consolidó una reingeniería financiera que garantiza la suficiencia de recursos para proyectos de alto impacto social. La bolsa económica permitirá concluir centros administrativos y fortalecer la vigilancia mediante el C5 municipal.

El mercado de finanzas públicas destaca que Tlajomulco es el único municipio de Jalisco que supera la barrera del 25 por ciento de sus egresos en infraestructura. Esta solidez responde a una recaudación local que permitió elevar el presupuesto anual a 5 mil 961 millones de pesos este marzo de 2026.

Recuperación de vivienda y programas sociales para 2026 en Tlajomulco

El Cabildo también aprobó la estrategia integral para abatir el rezago habitacional bajo la declaratoria del “Año de la Recuperación de la Vivienda Abandonada”. El programa busca rehabilitar espacios deshabitados para fortalecer el tejido social y reducir los puntos de riesgo en las comunidades.

Los programas de apoyo económico activos para este ejercicio son:

Tlajo Impulsa 2026: Fomento al emprendimiento y microcréditos para negocios locales. Creciendo Juntos 2026: Fortalecimiento del desarrollo comunitario y asistencia social directa. Brigadas por la Integridad: Mecanismo de vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos públicos. Policía Metropolitana: Aportación municipal para el esquema de seguridad intermunicipal en Guadalajara.

El Gobierno de Tlajomulco prioriza la infraestructura hídrica para garantizar el abastecimiento superficial mediante la planta potabilizadora de El Zapote.

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga iniciará la licitación de las nuevas patrullas y el equipamiento médico durante el presente trimestre.