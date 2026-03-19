Sam’s Club abre vacante en Monterrey con salario entre $14,000 y $22,000 pesos: requisitos y cómo aplicar

Una nueva oferta laboral en Monterrey está llamando la atención de los profesionales de la salud visual. Se trata de una vacante como optometrista vendedor para laborar en tienda Sam’s Club, con un sueldo de hasta $22,646 pesos mensuales. Los interesados en aplicar deben enviar su CV por correo electrónico o a través de WhatsApp.

El empleo es de tiempo completo y se desarrolla en una tienda ubicada en la zona de Pablo Livas, en Nuevo León, con opción a laborar en tienda Costco Monterrey La Rioja.

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Cómo aplicar a la vacante de optometrista en Monterrey

Los optometristas interesados en aplicar a esta vacante en Monterrey pueden enviar su curriculum vitae al correo melody.garcia@smilepill.mx o al 55 4356 2197.

Beneficios ofrecidos en el empleo de optometristaDe acuerdo con la oferta de trabajo, el nuevo optometrista obtendrá los siguientes beneficios:

Gastos de desplazamiento.

Ayuda o servicio de transporte.

Opción a contrato indefinido.

El puesto a cubrir es de tiempo completo de 11:00 a 20:00 horas.|Imagen Ilustrativa

Requisitos para el puesto de optometrista vendedor en Monterrey

Según la oferta publicada en Indeed, es indispensable que los postulantes al empleo en Monterrey hayan obtenido una Licenciatura en Optometrista o ser pasante de último año (técnico solo de planteles Conalep).

Además estos son otros requisitos que deben cumplir los interesados el puesto a cubrir:

Sexo indistinto.

Edad de 18 a 50 años.

Gusto por las ventas.

Adaptación de armazón a lente de contacto (blandos, tóricos, multifocales).

Manejo de lámpara de hendidura.

Labor de venta.

Labor de promotoría.

Disponibilidad para trabajar en tienda fija.

Horario, sueldo y condiciones del trabajo de optometrista

El puesto a cubrir es de tiempo completo de 11:00 a 20:00 horas y de miércoles a domingo, con descanso fijo los días lunes y martes.

El sueldo ofertado es de $14,286.00 brutos mensuales, además de un bono por cumplimiento de objetivos de $3,572 brutos, apoyo de transporte de $2,000 brutos mensuales y bono de vida de $3,500.

Además del apoyo en transporte, la empresa ofrece prestaciones de ley y capacitación.

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