Walmart abre vacante full time en este municipio de Nuevo León: ofrecen salario de hasta $27,000 y piden estos requisitos

La multinacional Walmart abrió una nueva vacante en la ciudad de Guadalupe, en Nuevo León. El puesto a cubrir es el de Analista de Protección de Activo, cuyo sueldo previsto es de entre $25,000 y $27,000 mensuales.

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Responsabilidades del puesto a cubrir en Walmart

Según la oferta del puesto , el analista será responsable de supervisar y coordinar el área de Protección de Activos, además de implementar estrategias efectivas para la prevención de pérdidas.

Además, deberá realizar auditorías de inventarios y análisis de datos, gestionar el equipo de trabajo y asegurar el cumplimiento de objetivos, y colaborar con otras áreas de la empresa para garantizar la seguridad y protección de activos.

Requisitos para aplicar a la nueva vacante de Walmart

De acuerdo con la información difundida en la oferta de empleo, las personas que aspiren al puesto de Analista de Protección de Activo en Walmart deben cumplir algunos requerimientos.

Los principales requisitos para aplicar son:

Educación mínima requerida: universitario sin título en administración de empresas, sistemas, programación e informática, seguridad o áreas afines.

Experiencia de 1 a 2 años en roles similares, con conocimientos en auditorías de inventarios y estrategias de prevención de pérdidas.

Habilidades en paquetería Office (Excel intermedio indispensable) y manejo de herramientas de análisis de datos como Big Query.

Disponibilidad para trasladarse o viajar a diferentes zonas como GUADALUPE/APODACA, NUEVO LEÓN

Walmart abre vacantes en Nuevo León|X: @WalmartMXyCAM

Principales prestaciones y beneficios adicionales

Además de un salario mensual competitivo (previsto entre $25,000 y $27,000 mensuales), el nuevo Analista de Walmart contará con beneficios adicionales, como:

Contratación permanente a tiempo completo.

Oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa.

Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Walmart añade que durante el proceso de atracción y selección no solicita información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo.