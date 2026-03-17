Costco abre vacante en Edomex con salario de $10,000 pesos, bonos y 6 horas diarias: requisitos y cómo aplicar

Una nueva vacante vinculada a tiendas Costco en el Estado de México ha llamado la atención por sus condiciones laborales. Se trata de un puesto como promotor enfocado en energía solar, con un sueldo mensual de 10,000 pesos, jornada de 6 horas diarias y posibilidad de ingresos adicionales a través de bonos por desempeño.

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Cómo es el trabajo y cuáles son las funciones

El puesto está orientado a la atención directa con clientes dentro de tiendas asignadas, con el objetivo de informar sobre soluciones de energía solar y generar prospectos.

Entre las principales actividades se encuentran:



Brindar información sobre instalación de paneles solares

Registrar clientes interesados en la plataforma

Solicitar el recibo de luz para validación

Dar seguimiento inicial a posibles ventas

Rotar entre distintas tiendas asignadas

El horario funciona bajo un esquema 3x1, es decir, se trabajan tres días y se descansa uno, con jornadas reducidas en comparación con otros empleos similares.

Sueldo, beneficios y condiciones laborales en Costco

La vacante ofrece condiciones que buscan atraer a perfiles sin experiencia previa obligatoria, con prestaciones desde el inicio.



$10,000 pesos mensuales libres

Bonos adicionales por captación de clientes

Prestaciones de ley desde el primer día

Capacitación pagada

Uniformes sin costo

Opción a contrato indefinido

Dispositivo móvil proporcionado por la empresa

Permisos y días adicionales, incluyendo paternidad y enfermedad

El empleo es presencial en el Estado de México y contempla estabilidad laboral a mediano y largo plazo.

Costco México|Imagen Ilustrativa

Requisitos y cómo aplicar a la vacante

La empresa busca perfiles con habilidades básicas de comunicación y orientación a resultados, sin exigir experiencia obligatoria en todos los casos.

El perfil ideal incluye:



Facilidad de palabra y trato con clientes

Interés en ventas o atención al cliente

Actitud proactiva

Manejo básico de celular o tablet

Para postularse, los interesados deben buscar la vacante de promotor en tiendas Costco en el Estado de México, donde podrán iniciar el proceso de registro y envío de información.

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