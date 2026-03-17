Costco abre vacante en Edomex con salario de $10,000 pesos, bonos y 6 horas diarias: requisitos y cómo aplicar
La oferta laboral de Costco incluye beneficios desde el primer día y un esquema de trabajo flexible en tiendas asignadas.
Una nueva vacante vinculada a tiendas Costco en el Estado de México ha llamado la atención por sus condiciones laborales. Se trata de un puesto como promotor enfocado en energía solar, con un sueldo mensual de 10,000 pesos, jornada de 6 horas diarias y posibilidad de ingresos adicionales a través de bonos por desempeño.
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Cómo es el trabajo y cuáles son las funciones
El puesto está orientado a la atención directa con clientes dentro de tiendas asignadas, con el objetivo de informar sobre soluciones de energía solar y generar prospectos.
Entre las principales actividades se encuentran:
- Brindar información sobre instalación de paneles solares
- Registrar clientes interesados en la plataforma
- Solicitar el recibo de luz para validación
- Dar seguimiento inicial a posibles ventas
- Rotar entre distintas tiendas asignadas
El horario funciona bajo un esquema 3x1, es decir, se trabajan tres días y se descansa uno, con jornadas reducidas en comparación con otros empleos similares.
Sueldo, beneficios y condiciones laborales en Costco
La vacante ofrece condiciones que buscan atraer a perfiles sin experiencia previa obligatoria, con prestaciones desde el inicio.
- $10,000 pesos mensuales libres
- Bonos adicionales por captación de clientes
- Prestaciones de ley desde el primer día
- Capacitación pagada
- Uniformes sin costo
- Opción a contrato indefinido
- Dispositivo móvil proporcionado por la empresa
- Permisos y días adicionales, incluyendo paternidad y enfermedad
El empleo es presencial en el Estado de México y contempla estabilidad laboral a mediano y largo plazo.
Requisitos y cómo aplicar a la vacante
La empresa busca perfiles con habilidades básicas de comunicación y orientación a resultados, sin exigir experiencia obligatoria en todos los casos.
El perfil ideal incluye:
- Facilidad de palabra y trato con clientes
- Interés en ventas o atención al cliente
- Actitud proactiva
- Manejo básico de celular o tablet
Para postularse, los interesados deben buscar la vacante de promotor en tiendas Costco en el Estado de México, donde podrán iniciar el proceso de registro y envío de información.
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