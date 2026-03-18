Liverpool abre vacante en Querétaro con salario de $4,700 y comisiones: requisitos y cómo aplicar

Liverpool lanzó una vacante para vendedor de medio tiempo en Querétaro, como parte de la apertura de la juguetería Toys“R”Us dentro de Parque República. La oferta contempla un sueldo base de $4,700 mensuales más comisiones, además de prestaciones desde el primer día y contratación directa con la empresa.

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Así es la vacante de Liverpool y dónde se ubica

El puesto está dirigido a personas con experiencia en ventas y atención al cliente, que busquen integrarse a un nuevo proyecto comercial dentro de la tienda.

El empleo es presencial en Parque República y cuenta con dos esquemas de horario:



Martes a jueves de 12:00 a 21:00

Viernes a domingo de 12:00 a 21:00

La vacante forma parte del arranque de la tienda Toys“R”Us, lo que abre oportunidades de crecimiento para quienes se integren desde el inicio.

Requisitos y perfil que busca Liverpool

Para aplicar, la empresa solicita cumplir con ciertos requisitos básicos, enfocados en habilidades comerciales y atención al cliente.

Estos son los principales puntos:



Experiencia en ventas o atención al cliente (mínimo 6 meses)

Bachillerato concluido

Facilidad de palabra y actitud de servicio

Trabajo en equipo y enfoque a objetivos

Perfil dinámico y proactivo

Se valoran conocimientos en técnicas de venta, especialmente en el sector de juguetería, aunque no es un requisito obligatorio.

toys r us

¿Cuál es el sueldo y las prestaciones?

Además del salario base, la vacante incluye incentivos y beneficios que pueden mejorar el ingreso mensual:



Comisiones quincenales por ventas

Vales de despensa

Prestaciones de ley desde el primer día

Descuento como colaborador

Tras obtener la planta (después de tres meses), se suman beneficios adicionales:



Vacaciones y reparto de utilidades

Seguro de vida

Caja de ahorro

Becas para estudiar en la Universidad Liverpool

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