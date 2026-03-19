VIDEO: Revelan MOMENTO EXACTO del inicio de la explosión en Dos Bocas que dejó 5 muertos

Un video difundido en las últimas horas muestra el momento exacto en que comenzó el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, un siniestro que dejó cinco personas muertas y que ahora es investigado por autoridades federales.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona), evidencian cómo un automóvil que circulaba en el acceso del complejo comienza a incendiarse repentinamente, lo que desencadena una explosión y una intensa combustión que se propagó en cuestión de segundos.

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¿Cómo comenzó el incendio en Dos Bocas?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió la noche del miércoles 18 de marzo en Tabasco, apenas un día después del accidente. En el video se observa que el vehículo avanzaba a baja velocidad con las luces encendidas, en medio de la lluvia, cuando de pronto las llamas envuelven la unidad.

El fuego se extendió rápidamente alrededor del automóvil, aparentemente debido a la presencia de residuos petrolíferos en el suelo. En menos de 30 segundos, el incendio alcanzó varios metros de altura y se propagó hacia áreas cercanas, incluyendo una jardinera y un árbol.

Dentro del vehículo viajaban cuatro de las víctimas mortales. En grabaciones posteriores, la unidad aparece completamente calcinada, mientras que a unos metros se observa el cuerpo de una persona en el suelo.

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Investigación de la FGR por incendio en la refinería

La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que las lluvias registradas en la zona provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas altamente inflamables en el acceso al complejo.

Esta condición, combinada con una posible chispa generada por el automóvil, habría detonado la explosión; no obstante, la FGR realiza peritajes especializados para confirmar o descartar esta versión.

Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y análisis técnicos en áreas como incendios, explosivos, mecánica y electricidad.

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¿Dónde ocurrió el incendio y qué daños dejó?

El incendio se registró en el acceso a la garita de aduanas, cerca de la zona de esferas y tanques de almacenamiento. Aunque en un inicio se reportó que el siniestro ocurrió fuera del complejo, autoridades confirmaron posteriormente que tuvo lugar dentro del perímetro de la refinería.

Las víctimas fueron identificadas como una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuatro empleados de una empresa contratista.

Pese a la magnitud del incendio, autoridades federales aseguraron que la refinería no sufrió daños estructurales y continúa operando con normalidad.

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