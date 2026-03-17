Reportaron incendio en perímetro de la Refinería de Dos Bocas; Pemex controla fuego en Paraíso, Tabasco

La mañana de este martes 17 de marzo de 2026 se registró un incendio en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la paraestatal, el siniestro fue detectado alrededor de las 06:00 horas en la zona perimetral del predio 1, específicamente en el área destinada al almacenamiento de hidrocarburos.

Tras la activación de los protocolos de seguridad industrial, el fuego fue controlado y sofocado sin que se reportaran daños mayores.

📍Sofoca Pemex incendio alrededor de barda perimetral de la Refinería Olmeca.



Comunicado regional: https://t.co/CTgMrPuamA pic.twitter.com/OrzzLzaPSB — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

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Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y las autoridades mantienen vigilancia en la zona como medida preventiva.

¿Qué pasó en la Refinería Olmeca hoy 17 de marzo?

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observaban densas columnas de humo y llamas en las inmediaciones del complejo industrial, lo que generó preocupación entre habitantes de la zona.

Sin embargo, mediante un comunicado, Pemex aclaró que el incendio se presentó fuera de las instalaciones críticas de almacenamiento, por lo que no hubo afectaciones a la infraestructura estratégica de la refinería. Asimismo, indicó que las operaciones se mantienen con normalidad y sin interrupciones.

🚨#AlertaADN



Se registra un fuerte incendio en la terminal marítima de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco pic.twitter.com/Y2tyfombua — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 17, 2026

"Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales", se pudo leer en el comunicado del martes 17 de marzo.

¿Qué originó el incendio en la Refinería Dos Bocas?

Según el comunicado oficial, las primeras evaluaciones apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado por la acumulación de residuos de hidrocarburos en la zona, una situación derivada de las recientes lluvias intensas e inundaciones que se han registrado en el estado de Tabasco.

Reportaron incendio en perímetro de la Refinería de Dos Bocas; Pemex controla fuego en Paraíso, Tabasco De acuerdo a Pemex, las recientes inundaciones en Tabasco habrían derivado en la acumulación de hidrocarburos inflamables fuera de las áreas críticas de la refinería. 17 marzo, 2026

Este tipo de condiciones puede favorecer la presencia de materiales inflamables en áreas abiertas, lo que incrementa el riesgo de incidentes si no se dispersan adecuadamente.

Pemex señaló que continuará con las investigaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental, con el objetivo de determinar con precisión las causas del incidente y reforzar las medidas preventivas.

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