Febrero trajo malas noticias: así aumentaron las multas por velocidad en Edomex y Puebla

Desde febrero, las multas por velocidad en Edomex y Puebla cambiaron tras ajustes oficiales y aumentaron las multas con nuevos montos que impactan el bolsillo de conductores, quienes ahora enfrentan sanciones más altas por rebasar los límites establecidos en carreteras y avenidas durante este año.

Autoridades estatales aplicaron la actualización anual de la UMA con valor diario de 117.31 pesos, lo que elevó los montos de infracciones y refuerza medidas viales ante accidentes frecuentes por exceso de velocidad en distintas zonas urbanas y carreteras para conductores y familias este 2026.

Aumenta el costo de las multas por exceso de velocidad en Edomex y Puebla

En el mes de febrero se fijó el valor diario de la UMA en 117.31 pesos para este año, cifra que sirve como base para calcular el monto de las multas . Este ajuste impacta directamente en el bolsillo de quienes cometen infracciones por exceder los límites de velocidad establecidos en diferentes tipos de vialidades.

Montos actualizados por entidad:

Edomex: multas de 10 a 15 UMA, con pagos de 1,173 hasta 1,759 pesos según el exceso de velocidad

multas de 10 a 15 UMA, con pagos de 1,173 hasta 1,759 pesos según el exceso de velocidad Puebla: sanciones que pueden llegar hasta 17,000 pesos en casos específicos de rebase del límite permitido

Las autoridades estatales aplican estas sanciones como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito derivados del exceso de velocidad. Además del pago económico, los infractores pueden enfrentar la pérdida de puntos en su licencia de conducir, lo que representa una consecuencia adicional para quienes violen los reglamentos de tránsito vigentes.

Aumenta la multa por exceso de velocidad en otros estados del país

En otras entidades del país, los ajustes también impactan el costo por rebasar la velocidad permitida, con sanciones que varían según reglamentos locales y gravedad de la falta, lo que obliga a conductores a respetar límites en calles principales siempre.

Sanciones en otros estados:

Ciudad de México: multas de 1,173 a 2,346 pesos, además de posible reducción de puntos en la licencia

multas de 1,173 a 2,346 pesos, además de posible reducción de puntos en la licencia Coahuila: sanciones de 1,173 hasta 3,519 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida

El exceso de velocidad continúa como una de las principales causas de accidentes viales en el país, por lo que las autoridades mantienen operativos de vigilancia en carreteras y avenidas. Los expertos en seguridad vial recomiendan respetar los límites de velocidad para evitar tanto las sanciones económicas como los riesgos que representa la conducción a alta velocidad.