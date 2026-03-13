Conductores en Nuevo León tienen este plazo para pagar sus multas o habrá sanciones con recargo

Los conductores en Nuevo León disponen de un plazo específico para pagar multas de tránsito y evitar recargos. Conocer ese tiempo, los métodos de pago disponibles y las sanciones vigentes resulta clave para cualquier automovilista en el estado.

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¿Cuánto tiempo tienen los automovilistas para pagar sus multas en Nuevo León y evitar recargos?

Los conductores en Nuevo León cuentan con 30 días naturales desde la fecha de emisión de la boleta para cubrir el monto de su infracción, ya sea por vía digital o de forma presencial. Este período es el único margen válido antes de que se apliquen recargos al monto original.

Pasado ese lapso, el costo de la multa aumenta de manera automática. Por eso, la recomendación es revisar la fecha en la boleta y actuar con anticipación para evitar pagos innecesariamente elevados.

¿Cómo pagar una multa de tránsito: opciones en línea y presencial?

Pago en línea:

Ingresa al sitio oficial del Gobierno de Monterrey, en el apartado de multas.

Escribe el número de placa del vehículo y selecciona "Buscar".

El sistema desplegará la información de la infracción correspondiente.

Elige "Pagar en línea" y finaliza el proceso en un máximo de 20 minutos.

El último aumento del valor de la UMA llevó a las multas a ser bastante más elevadas que otros años. |Imagen ilustrativa

Pago presencial:

Acude a una ventanilla de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 15:00 horas.

Lleva la boleta original de la infracción como documento de respaldo.

Si el monto supera las 21 UMAs ($2,463.51 pesos), el trámite debe realizarse en el Parque Niños Héroes.

Estas son las multas de tránsito vigentes y sus montos en Nuevo León

Desde el 1 de febrero de 2026, Nuevo León aplica nuevos montos en multas de tránsito tras el ajuste de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fijada en 117.31 pesos. Las sanciones cambian según la falta cometida y, en algunos casos, afectan también la licencia.

No usar cinturón de seguridad: de 10 a 15 UMAs, entre 1,173.70 y 1,759.65 pesos.

Conducir bajo alcohol o drogas: de 50 a 300 UMAs, entre 5,865.50 y 35,193 pesos.

Exceso de velocidad: hasta 3,257 pesos y pérdida de hasta 3 puntos en la licencia.

Usar el teléfono celular al conducir: de 6 a 10 UMAs, entre 703.86 y 1,173.10 pesos.

No contar con seguro de responsabilidad civil: de 10 a 15 UMAs, entre 1,173.10 y 1,759.65 pesos.

Estacionarse en lugar prohibido: de 10 a 15 UMAs, entre 1,173.10 y 1,759.65 pesos.

Pasarse un semáforo en rojo: de 15 a 30 UMAs, entre 1,173.10 y 3,519.30 pesos.

Conocer estos valores permite medir el impacto económico de cada infracción y actuar a tiempo. Además del pago dentro de 30 días naturales, revisar la boleta y el canal disponible evita recargos innecesarios para conductores con adeudos vigentes.