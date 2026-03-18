Ni Querétaro ni Veracruz: los tres estados de México que se incorporan en 2026 a la Guía Michelin de restaurantes

La Secretaría de Turismo oficializó la incorporación de Jalisco, Yucatán y Puebla a la Guía Michelin México este 2026. La expansión integra a estos tres estados en el mapa gastronómico evaluado globalmente por inspectores anónimos.

La industria del turismo proyecta que el 30% del gasto de los viajeros se destinará a alimentos tras este reconocimiento internacional. La integración permitirá que restaurantes locales compitan por Estrellas Michelin, distinciones Bib Gourmand y Estrellas Verdes, sumándose a los 181 establecimientos ya reconocidos en el país.

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Protocolo de evaluación: requisitos para las Estrellas Michelin en México

Calidad técnica: Manejo de ingredientes y la maestría en las técnicas culinarias aplicadas.

Manejo de ingredientes y la maestría en las técnicas culinarias aplicadas. Armonía de sabores: Equilibrio y personalidad del chef plasmada en cada platillo.

Equilibrio y personalidad del chef plasmada en cada platillo. Consistencia temporal: Calidad del servicio y de los alimentos sostenida en visitas aleatorias.

Calidad del servicio y de los alimentos sostenida en visitas aleatorias. Sostenibilidad técnica: Se otorga Estrella Verde a establecimientos con prácticas de economía circular.

La Guía Michelin establece el siguiente impacto en el sector:

La primera ceremonia de reconocimiento para estas nuevas sedes se celebrará en mayo de 2026. Hasta el año pasado, la guía en México solo incluía seis estados (CDMX, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León), destacando a Pujol y Quintonil como los únicos con dos estrellas.

La gastronomía como estrategia turística en México: ¿Qué son las Claves Michelin 2026?

La integración de Jalisco, Yucatán y Puebla también activa el programa de Claves Michelin, un sistema de reconocimiento paralelo enfocado exclusivamente en la industria hotelera de excelencia. Esta medida busca atraer a viajeros de alto poder adquisitivo que basan su itinerario en experiencias culinarias y de hospedaje certificadas.

#Comunicado Sectur 📣



Jalisco, Yucatán y Puebla se suman a la Guía Michelin México y consolidan la cocina nacional como atractivo turístico. 🤩⭐



La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam, destacó que los reconocimientos internacionales a la gastronomía… pic.twitter.com/8PMJJVd1uZ — SECTUR México (@SECTUR_mx) March 11, 2026

Las entidades beneficiadas presentan las siguientes fortalezas:

Jalisco: Se prepara con la agenda "2027 Año de la Gastronomía" para consolidar su presencia internacional. Puebla: Destaca por su legado colonial e indígena, clave para los criterios de identidad de la guía. Yucatán: Ofrece innovación culinaria basada en ingredientes mayas y técnicas ancestrales.

El anuncio representa una oportunidad estratégica para que los destinos nacionales incrementen su derrama económica. La Secretaría de Turismo mantendrá la coordinación con CANIRAC para facilitar la transición de los establecimientos hacia los estándares de calidad que exige la publicación más influyente del mundo.

La expansión de la Guía Michelin hacia el occidente y sur de México concluirá su fase de inspección inicial este primer trimestre. Los resultados definitivos y la entrega de placas oficiales se realizarán durante la gala nacional programada para el próximo mes de mayo, otorgando validez internacional a los nuevos restaurantes seleccionados.