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Esta es la ciudad de Puebla que tiene la canasta básica más barata de México, según confirma la Profeco

Un supermercado en la capital poblana registró los precios más bajos de la semana.

Así afecta la inflación en la canasta básica en México
La tienda Chedraui, ubicada cerca del centro de la ciudad de Puebla, registró un precio de 775 pesos. |Imagen Ilustrativa

Escrito por: Miguel Escudero

El precio de la canasta básica en México no deja de cambiar semana con semana, y en esta ocasión, ha sido un supermercado en la ciudad de Puebla quien ha registrado los precios más bajos en todo el país.

En su monitoreo más reciente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó que la canasta de alimentos esenciales se vendió en solo $774.90 pesos.

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El supermercado de Puebla con la canasta básica más barata

Según el monitoreo de la Profeco, a través de su herramienta “Quién es quién en los precios”, una tienda Chedraui ubicada cerca de la UPAEP, en el Barrio de Santiago de la ciudad de Puebla, se llevó el “título” de la semana..

En ese lugar, el conjunto de 24 productos de la canasta básica tuvo el precio más bajo del país durante la semana analizada. Este monto se ubicó por debajo del límite de $910 pesos establecido en el acuerdo nacional que busca mantener estables los precios de alimentos básicos.

El reporte también mostró una diferencia importante frente a otros supermercados del país. Mientras el precio más bajo fue de $774.90 pesos, el establecimiento con el costo más alto superó los $952 pesos, una diferencia de alrededor de $177 pesos.

Qué productos incluye la canasta básica en México

El monitoreo de la Profeco se basa en una lista de 24 productos de consumo esencial, que forman parte de la canasta básica utilizada para medir el costo de alimentos y artículos de primera necesidad.

Entre los productos incluidos se encuentran:

  • Aceite vegetal
  • Arroz
  • Azúcar
  • Frijol
  • Huevo
  • Leche
  • Tortilla
  • Pan de caja
  • Pollo
  • Carne de res
  • Papel higiénico
  • Jabón de tocador
  • Pasta para sopa

El programa “Quién es quién en los precios” revisa semanalmente el costo de estos productos en supermercados de distintas regiones del país para comparar precios y detectar dónde se venden más baratos o más caros.

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