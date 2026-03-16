Adiós a la tenencia gratis en Querétaro: conductores que no paguen antes de esta fecha perderán el beneficio

El programa Tenencia CERO ofrece el trámite gratis en Querétaro a quienes cumplan con el refrendo vehicular antes de finalizar este mes. Los conductores que no paguen en ese plazo perderán el beneficio, junto con otros incentivos económicos confirmados por el gobierno estatal.

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¿Qué es el programa Tenencia CERO y qué ofrece en 2026?

Bajo el lema "Si refrendo, Querétaro avanza", el gobierno estatal diseñó un esquema de beneficios para propietarios de vehículos particulares que cumplan con sus obligaciones fiscales dentro del plazo oficial antes del martes 31 de marzo de 2026.

Quienes completen el pago del refrendo en tiempo recibirán de forma automática el beneficio de Tenencia CERO para personas físicas, sin trámites adicionales ni solicitudes especiales ante las autoridades estatales.

El programa también incluye dos incentivos adicionales: seguro vehicular gratuito para quienes cumplan todas las condiciones establecidas, y un descuento de hasta 50% en multas por verificación.

Requisitos para obtener gratis la tenencia en Querétaro

Acceder a este apoyo fiscal no depende solo del pago puntual del refrendo vehicular. La autoridad estatal también exige condiciones específicas para liberar la tenencia en 2026, por lo que cada propietario debe revisar con cuidado si cumple todos los criterios establecidos.

Pagar el refrendo vehicular antes del 31 de marzo de 2026.

Estar inscrito en el Padrón Vehicular Estatal.

Registrar vehículos nuevos o usados en el padrón entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Mantenerse al corriente en las contribuciones y obligaciones fiscales estatales.

Tener un vehículo con valor igual o menor a 800 mil pesos.

Si algún requisito falta, el beneficio ya no aplica y el propietario deberá pagar la tenencia correspondiente. Por eso, además de cubrir el refrendo antes de la fecha límite, conviene verificar el padrón, adeudos estatales y valor fiscal del vehículo.