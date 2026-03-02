Costco ya tiene fecha para su nueva sede con gasolinera en Querétaro

Costco suma un nuevo capítulo en México. La compañía iniciará en marzo la construcción de su nueva sucursal en el municipio de Corregidora, en Querétaro, y prevé abrir sus puertas en noviembre de 2026.

La obra se extenderá durante aproximadamente nueve meses y forma parte del plan de crecimiento que la marca contempla para este año, en el que proyecta inaugurar cuatro nuevas sedes en el país.

Costco en Querétaro: Una tienda masiva y con gasolinera

Autoridades municipales adelantaron que el piso de ventas tendrá una superficie cercana a los 8,000 metros cuadrados, lo que la convertirá en una de las unidades más grandes del territorio nacional.

El complejo incluirá un estacionamiento con capacidad para 750 vehículos, una gasolinera de la marca y una amplia zona gastronómica. La ubicación prevista es sobre la carretera Corregidora–Huimilpan.

Con la membresía, es posible acceder a ropa, artículos para el hogar, cuidado personal y equipamiento deportivo a precios competitivos.

Un nuevo modelo que genera expectativa

El presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala, confirmó que la ceremonia de colocación de la primera piedra se realizará en marzo y destacó el impacto económico que tendrá la llegada de la empresa, tanto en generación de empleos como en atracción de nuevas inversiones.

La compañía adelantó que en esta sucursal se probaría un nuevo modelo de ventas. Esa posibilidad ha despertado especulaciones entre socios y consumidores habituales de la cadena, que esperan conocer qué cambios podría implementar la firma en esta etapa de crecimiento.

