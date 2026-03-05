Paro de la CNTE colapsará CDMX durante 3 días por marchas y bloqueos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas y llevarán a cabo marchas y protestas en la CDMX y otros estados provocando caos en las calles.

Paro de la CNTE

Fue a través de redes sociales que la CNTE dio a conocer las acciones que tomará para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la mejora de las condiciones de jubilación y fortalecer las medidas de seguridad para las comunidades escolares.

El paro esta programado para el 18, 19 y 20 de marzo de 2026 y suspenderán todas las actividades para participar en las marchas y bloqueos. Además, tiene planeado participar en la Marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y realizarán una reunión de la conferencia Nacional de las Resistencias el 14 de marzo a las 11:00 oras y a las 12:00 horas llevarán a cabo un mitin en la Embajada de Estados Unidos.

¿Qué estados se verán afectados?

Aunque se tiene previsto que la movilización será mayormente en la CDMX también se verán afectados otros estados como:

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Vialidades de CDMX afectadas por el paro de la CNTE

Las movilizaciones de la CNTE en CDMX podrían afectar:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de mayo

Como rutas alternas podrías utilizar:

Chapultepec

Insurgentes

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Fray Servado Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Integrantes de la CNTE bloquean la colonia Centro en CDMX

