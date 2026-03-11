Confirmado: Guadalajara invertirá más de $31 millones en estas nuevas obras

El Gobierno de Guadalajara anunció nuevas obras públicas con un presupuesto superior a los 31 millones de pesos, en las que se prioriza la recuperación de colonias como El Zalate y la infraestructura escolar en Miravalle.

¿En qué obras invertirá 31 millones el Gobierno de Guadalajara?

16.7 millones de pesos: Inversión directa en la Colonia El Zalate para pavimentación.

Inversión directa en la Colonia El Zalate para pavimentación. Calle José Luis Velasco: Renovación total con concreto, banquetas nuevas y bolardos.

Renovación total con concreto, banquetas nuevas y bolardos. Infraestructura hidráulica: Sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario.

Sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario. Conectividad: Reencarpetado de la calle Antonio de María Uranga para desahogo vial.

La Dirección de Obras Públicas concluyó la rehabilitación integral de calles estratégicas mediante el uso de concreto hidráulico para garantizar una vida útil prolongada. Esta intervención técnica no solo mejora el rodamiento vehicular, sino que integra elementos de accesibilidad universal y seguridad peatonal en zonas de alta densidad.

El plan de mantenimiento preventivo busca eliminar el rezago en pavimentos y fortalecer el alumbrado público. La instalación de huellas podotáctiles en las nuevas banquetas asegura el cumplimiento de la normativa de movilidad incluyente en el municipio.

Renovación de servicios públicos en Guadalajara

El programa de mejora de servicios públicos en Guadalajara destina una partida específica para dignificar 68 áreas verdes distribuidas en todo el territorio tapatío. El mercado de servicios urbanos proyecta que la rehabilitación de estos entornos reduce los índices de inseguridad y fomenta la corresponsabilidad vecinal.

Las acciones en parques y áreas recreativas incluyen:

Renovación de juegos, ejercitadores y bancas en 68 espacios con una inversión de 12.5 millones: Parque Filipinas: Intervención en la Colonia González Gallo con bacheo y clareo de árboles. Seguridad lumínica: Mejora de la visibilidad mediante podas estratégicas y nueva red de lámparas. Infraestructura educativa: Instalación de lonaria en la Secundaria Técnica 79 de Miravalle.

Por otra parte, el programa "Escuelas con Corazón" continuará con la instalación de protecciones solares en canchas de usos múltiples durante el presente ciclo escolar.