Bloqueos en carreteras de Jalisco hoy martes 17 de marzo: puntos afectados y vías alternas

Distintos accidentes ocurridos en la mañana de este martes 17 de marzo en el estado de Jalisco, obligan a los conductores a manejar con precaución, recalcular sus horarios y tomar vías alternas para no sufrir más demoras en calles, autopistas y carreteras.

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Accidente en la carretera a Chapala afecta el acceso al Aeropuerto de Guadalajara

Se registra una fuerte carga vehicular en la carretera a Chapala debido a un accidente ocurrido en el tramo previo al ingreso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La autoridad aeroportuaria y vial reporta que el incidente está comprometiendo la fluidez de los carriles principales, lo que genera retrasos significativos para quienes se dirigen a la terminal este martes.

Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros anticipar su traslado con al menos 40 minutos adicionales a lo habitual para evitar contratiempos en sus procesos de documentación y abordaje.

Atención pasajeros del #AeropuertoDeGuadalajara:



Se registra un accidente en la carretera a Chapala, previo a la llegada al aeropuerto, lo que está generando carga vehicular en la zona.



Te recomendamos anticipar tu traslado y tomar precauciones para evitar contratiempos en tu… pic.twitter.com/ZXRnT5eeGo — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) March 17, 2026

Cierre parcial en Avenida Pablo Neruda hacia Providencia por incidente

La circulación en Avenida Pablo Neruda, a la altura de su cruce con Rubén Darío, se encuentra restringida parcialmente en el sentido que conduce hacia la zona de Providencia. La Policía Vial de Jalisco informó que mantiene un operativo en la zona debido a un incidente que obstruye los carriles principales y genera una carga vehicular extraordinaria en este sector de Guadalajara. Por esta misma razón, recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y extremar precauciones al conducir.

#AlertaVial

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Mantenemos restringida parcialmente la circulación de Avenida Pablo Neruda, a la altura de Rubén Darío, hacia Providencia, debido a un incidente.



Te invitamos a anticipar tus tiempos de traslado y conducir con precaución. pic.twitter.com/PqD95eDuxt — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) March 17, 2026

Colapso en López Mateos tras el regreso del puente este 17 de marzo

El congestionamiento en Avenida López Mateos registra niveles críticos este martes 17 de marzo de 2026 debido al retorno masivo de viajeros tras el puente del lunes 16. La saturación en el ingreso a la ciudad coincide con el flujo habitual hacia centros de trabajo y planteles educativos, superando la capacidad operativa de los carriles a contraflujo. La autoridad vial recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y conducir con precaución, ya que la carga vehicular se mantiene intensa ante la suma de las actividades cotidianas y el arribo de personas a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Liberan circulación total en la autopista Guadalajara–Tepic

Autoridades confirman la liberación total del tramo afectado por un accidente ocurrido el lunes en el kilómetro 086+500 de la autopista Guadalajara–Tepic. Tras haber mantenido un cierre de circulación en dirección a Tepic que obligó a los conductores a desviarse por rutas alternas en Magdalena e Ixtlán del Río, el flujo vehicular ha sido restablecido en todos sus carriles este martes 17 de marzo.

Se libera accidente en su totalidad. https://t.co/cLG9kyAx2S — Autopista Gdl Tepic (@GdlTepic) March 17, 2026