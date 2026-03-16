Bloqueos en carreteras de Jalisco hoy lunes 16 de marzo: puntos afectados y vías alternas

Pese al día festivo que supone menor caudal de tránsito en calles, autopistas y carreteras en distintos municipios de Jalisco, diferentes cortes y bloqueos han sido reportados por autoridades y usuarios desde las primeras horas de este lunes 16 de marzo que afectan a miles de conductores en el estado.

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Accidente detiene la circulación en la autopista Guadalajara–Tepic

Conductores reportan el tráfico completamente detenido en la autopista Guadalajara–Tepic, afectando el flujo vehicular a la altura de Estación Barrancas. El bloqueo total se registra en el sentido que conduce hacia Puerto Vallarta, derivado de un accidente que mantiene las maniobras de emergencia activas sobre la cinta asfáltica.

La magnitud del percance ha generado una fila kilométrica de vehículos detenidos, por lo que la autoridad vial recomienda a los automovilistas extremar precauciones o buscar rutas alternas, mientras se espera el arribo de grúas para la liberación de los carriles obstruidos.

Reportan cierres en el centro de Guadalajara y rumbo a Zapopan

La circulación en el primer cuadro de Guadalajara registra cierres parciales e intermitentes debido al avance de una congregación masiva de personas con destino a la Basílica de Zapopan.

Los cortes impactan de forma directa en vías estratégicas como la calle Enrique González Martínez, así como en las avenidas Vallarta, 16 de Septiembre/Alcalde y Ávila Camacho, por lo que la autoridad vial recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas para reducir los tiempos de traslado.

#AlertaVial

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Debido a una congregación de personas, registramos el cierre parcial e intermitente de la Calle Enrique Gonzalez Martínez, Avenida Vallarta, Avenida 16 de Septiembre/Alcalde y Avenida Ávila Camacho, rumbo a la Basílica de a Zapopan. pic.twitter.com/sx3dh7YErV — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) March 16, 2026

Cierre total por riesgo de explosión en la autopista Guadalajara–Puerto Vallarta

La circulación en la autopista 15D GDL–Tepic se encuentra totalmente cerrada a la altura del Km 87, en Ixtlán del Río, Nayarit, debido a la volcadura de una pipa que transporta combustible. La autoridad estatal confirmó que el cierre no tiene horario de apertura, ya que las unidades de Bomberos de Nayarit deben realizar el trasvase crítico de dos tanques que quedaron desenganchados y representan un importante riesgo de explosión.

Debido a estas maniobras, la caseta de Ojo Zarco permanece bloqueada, por lo que se instruye a los conductores a tomar la carretera libre desde Magdalena en dirección a Tepic. Dado que este lunes marca el fin del puente vacacional, el mercado de transporte y el flujo de turistas registran una saturación extraordinaria en las rutas alternas; se recomienda extremar precauciones y anticipar retrasos severos en el tiempo de llegada.

Ataque de epilepsia casi provoca una tragedia en Guadalajara

Un vehículo se impactó contra un árbol sobre la calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de la avenida Chapalita, en Guadalajara, lo que generó la rápida intervención de los cuerpos de emergencia para socorrer a los involucrados. De acuerdo con los reportes técnicos de las autoridades, el conductor perdió el control de la unidad tras sufrir presuntamente un ataque de epilepsia mientras circulaba por esta vía de alta velocidad.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas; el automovilista fue valorado por paramédicos en el sitio y, tras estabilizarse, firmó el desistimiento para no ser trasladado a un hospital. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las maniobras de retiro del vehículo, el cual quedó obstruyendo parcialmente la circulación en sentido hacia el poniente de la ciudad.