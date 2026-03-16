Ola de calor en México: temperaturas de hasta 45 grados azotarán varios estados

Una intensa ola de calor en México podría hacer que el termómetro supere los 45 grados en varias entidades del país durante este lunes 16 de marzo. Además, el calor extremo podría extenderse hasta por 15 días consecutivos, mientras que algunas regiones también enfrentarán lluvias fuertes, tormenta negra y cambios bruscos de temperatura.

El fenómeno climático provocará ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, especialmente en el norte, occidente y sureste del país. Estados como Guerrero podrían registrar temperaturas de entre 40 y 45 grados, lo que aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

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¿Cuándo empiezan las olas de calor en México?

En México, las olas de calor suelen presentarse entre marzo y junio, justo antes del inicio de la temporada de lluvias. Durante este periodo, sistemas de alta presión en la atmósfera reducen la nubosidad y elevan las temperaturas, lo que provoca días consecutivos con calor extremo.

#CondicionesMeteorológicasAdversas.

El #FrenteFrío 41 y su masa de aire ártico ingresarán a #México en las próximas horas. Mantendrán las condiciones de #TiempoSevero en varias regiones de #México, durante el lunes y martes. ¡Extrema tus precauciones! ⬇️ pic.twitter.com/cE1XOQFyL3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

Según el SMN, durante estos episodios las temperaturas pueden superar los 40 grados en gran parte del país y alcanzar hasta 45 grados en algunas regiones, principalmente en zonas del Pacífico, el Golfo de México y el sureste.

En los próximos días, esta circulación anticiclónica favorecerá ambiente muy caluroso en más de 20 estados, con máximas superiores a los 40 grados, especialmente durante las horas de la tarde. Las entidades más afectadas este lunes 16 de marzo son:

Guerrero con temperaturas de hasta 45 °C

con temperaturas de hasta Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas con temperaturas de hasta 40 °C

¿Dónde va a llover en México hoy?

Aunque el calor dominará en gran parte del país, el pronóstico también indica lluvias fuertes, denominadas como tormenta negra, en varias entidades.

Este lunes, las precipitaciones podrían presentarse principalmente en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde podrían registrar tormenta negra de 75 a 150 mm.

Este contraste climático ocurre porque sistemas como frentes fríos, corrientes en chorro y canales de baja presión interactúan con el aire cálido, lo que genera tormentas en algunas regiones mientras otras enfrentan calor extremo.

¿Cuándo entra el Frente Frío 41 en México?

El Frente Frío 41 podría ingresar al territorio nacional sobre la vertiendete del Golfo de México. Este sistema podría provocar vientos fuertes, lluvias y un descenso gradual de temperaturas en algunas regiones, lo que ayudaría a moderar parcialmente la ola de calor.

Para el martes 17 de marzo, el Frente Frío 41 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, originando lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante las altas temperaturas, autoridades recomiendan:



Beber suficiente agua durante el día

Evitar actividades físicas bajo el sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Aplicar protector solar

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

La ola de calor en México podría intensificarse en los próximos días, por lo que expertos piden a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del clima, lluvias hoy y posibles cambios en las condiciones meteorológicas para evitar riesgos a la salud.