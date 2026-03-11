Tláloc está enojado; México tendrá lluvias, heladas y calor extremo este miércoles 11 de marzo

El clima en México para este miércoles 11 de marzo estará marcado por contrastes importantes entre distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío número 40, reforzado por aire polar, provocará vientos fuertes y un ambiente más fresco en el noreste.

Al mismo tiempo, la entrada de humedad generará lluvias y tormentas en el centro, oriente y sureste, mientras que una ola de calor intensa elevará las temperaturas en estados del Pacífico central y sur.

¿Qué pasará este miércoles?

El pronóstico indica la presencia de tres fenómenos meteorológicos que dominarán el ambiente este miércoles. El primero es el Frente Frío número 40, que avanzará sobre el noreste con aire polar que generará vientos fuertes.

También se prevé la entrada de humedad desde el Golfo de México y el Pacífico. Esta condición provocará chubascos y tormentas en diversas entidades del centro y sureste. Mientras tanto, una onda de calor mantendrá temperaturas muy altas en el Pacífico.

¿En qué estados lloverá?

Las lluvias se concentrarán principalmente en el centro y sur del país. En algunos casos podrían presentarse descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda salir con paraguas. Estados con lluvias previstas:



Chubascos moderados: CDMX, Edomex, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Lluvias ligeras o aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Estas precipitaciones podrían ayudar a disminuir el calor en algunas zonas, aunque también pueden provocar encharcamientos en áreas urbanas.

¿Dónde hará más calor?

La onda de calor seguirá afectando a gran parte del territorio nacional, sobre todo en estados del Pacífico. Las temperaturas más altas se registrarán en regiones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca:



Calor extremo (40 a 45 °C): zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Ambiente muy caluroso (35 a 40 °C): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar.

¿Dónde se sentirá frío?

Durante la madrugada y primeras horas del día se espera ambiente muy frío en zonas montañosas del norte y centro del país, con posibilidad de heladas.

Temperaturas mínimas previstas:



-10 a -5 °C: sierras de Chihuahua y Durango

-5 a 0 °C: sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas

0 a 5 °C: zonas altas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje en costas

El Frente Frío 40 también provocará vientos fuertes con rachas de hasta 70 km/h en varios estados del norte y zonas costeras. Esta situación podría provocar caída de ramas o anuncios publicitarios. Pronóstico de viento y mar:



Rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de Baja California, Golfo de California y playas desde Sinaloa hasta Michoacán