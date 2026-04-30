Llega mayo y con él una nueva oportunidad de trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) con un sueldo de más de 31 mil pesos.

La opción laboral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y esta dirigida para todas las personas que deseen ingresar al Servicio Profesional de Carrera.

Circular Modificatoria 3/26 📢

Consulta el documento completo para conocer la información detallada en el siguiente link 👉 https://t.co/3Kt6YKyHCR#CM_CNSF #CNSF pic.twitter.com/4dmhY7lyqW — CNSF (@CNSF_gob_mx) April 22, 2026

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Vacante en la CNSF: requisitos y salario

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta No.185, se trata de una vacante para la Jefatura de Departamento de Coordinación y Apoyo de Junta de Gobierno:

Adscrito a la Subdirección de Contratación

Salario de 31 mil 128 pesos mensuales

Licenciatura o pasantía en Ciencias Sociales, Administrativas o Derecho

Mínimo dos años de experiencia en todo lo relacionado a Ciencias Jurídicas, Derecho o legislación nacional

en todo lo relacionado a Ciencias Jurídicas, Derecho o legislación nacional Se solicita habilitades en trabajo en equipo, orientación de resultados, así como en técnicas de seguridad y marco normativo de la SCHP

Objetivos del puesto en la Secretaría de Hacienda

Los objetivos del cargo son:

Vigilar los trabajos en las sesiones de la Junta de Gobierno

Controlará y revisará la documentación de las diversas áreas de la Comisión

de la Comisión Examinará y estudiará el contenido y acuerdos de la documentación

de la documentación Distribuirá carpetas de trabajos

Consolidará los acuerdos tomados para que se dé seguimiento y control a los mismos.

Fechas para aplicar a la vacante de la CNSF

En caso de que te interese aplicar, esto sólo se podrá realizar en la plataforma TrabajaEn en estas fechas:

Registro de aspirantes y revisión curricular : del 29 de abril al 14 de mayo 2026

: del 29 de abril al 14 de mayo 2026 Recepción de solicitudes para reactivación de folios : 15, 18 y 19 de mayo

: 15, 18 y 19 de mayo Examen de conocimiento y de habilidades : 28 de mayo el primero; el segundo, 15 de junio

: 28 de mayo el primero; el segundo, 15 de junio Evaluación de experiencia : a partir del 29 de junio

: a partir del 29 de junio Entrevista y publicación de resultados: a partir del 23 de julio

Es importante mencionar que la recepción de solicitudes, los exámenes, la evaluación y la entrevista se realizarán de forma presencial en avenida Insurgentes Sur 1971, local 50, Nivel Fuente, colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, CDMX, es decir, en las oficinas de la dependencia.

Si sientes que esta oportunidad es para ti, entonces no dejes pasar el tiempo y manda tus documentos.

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