Llega mayo y con él una nueva oportunidad de trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) con un sueldo de más de 31 mil pesos.
La opción laboral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y esta dirigida para todas las personas que deseen ingresar al Servicio Profesional de Carrera.
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Vacante en la CNSF: requisitos y salario
De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta No.185, se trata de una vacante para la Jefatura de Departamento de Coordinación y Apoyo de Junta de Gobierno:
- Adscrito a la Subdirección de Contratación
- Salario de 31 mil 128 pesos mensuales
- Licenciatura o pasantía en Ciencias Sociales, Administrativas o Derecho
- Mínimo dos años de experiencia en todo lo relacionado a Ciencias Jurídicas, Derecho o legislación nacional
- Se solicita habilitades en trabajo en equipo, orientación de resultados, así como en técnicas de seguridad y marco normativo de la SCHP
Objetivos del puesto en la Secretaría de Hacienda
Los objetivos del cargo son:
- Vigilar los trabajos en las sesiones de la Junta de Gobierno
- Controlará y revisará la documentación de las diversas áreas de la Comisión
- Examinará y estudiará el contenido y acuerdos de la documentación
- Distribuirá carpetas de trabajos
- Consolidará los acuerdos tomados para que se dé seguimiento y control a los mismos.
Fechas para aplicar a la vacante de la CNSF
En caso de que te interese aplicar, esto sólo se podrá realizar en la plataforma TrabajaEn en estas fechas:
- Registro de aspirantes y revisión curricular: del 29 de abril al 14 de mayo 2026
- Recepción de solicitudes para reactivación de folios: 15, 18 y 19 de mayo
- Examen de conocimiento y de habilidades: 28 de mayo el primero; el segundo, 15 de junio
- Evaluación de experiencia: a partir del 29 de junio
- Entrevista y publicación de resultados: a partir del 23 de julio
Es importante mencionar que la recepción de solicitudes, los exámenes, la evaluación y la entrevista se realizarán de forma presencial en avenida Insurgentes Sur 1971, local 50, Nivel Fuente, colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, CDMX, es decir, en las oficinas de la dependencia.
Si sientes que esta oportunidad es para ti, entonces no dejes pasar el tiempo y manda tus documentos.
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