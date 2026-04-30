Trámites que están en riesgo por la crisis financiera de Campeche

Layda Sansores aseguró el pasado 28 de abril, que su administración no tenía suficiente dinero para pagar la luz debido a una “crisis de liquidez”, e incluso recalcó que pidió una prórroga en lo que conseguían el recurso.

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A través de su programa “Martes del Jaguar”, reveló una deuda millonaria y falta de recursos, que, de no subsanarse y en caso de que decidan cortarle la luz, simplemente cerrarán las oficinas y “no chambearán”. Actualmente, ya ocultó el video.

Martes del Jaguar Layda Sansores ocultó el video luego de la polémica que generó su declaración. (Martes del Jaguar | You)

La ironía de esta situación radica en que, a pesar de la ola de calor que actualmente enfrenta el país y que genera que la población sufra el aumento de precios en el servicio de luz, el propio gobierno pida prórrogas a las que el ciudadano no puede acceder.

Asimismo, mientras las oficinas de Campeche enfrentan un adeudo millonario, se destinó un capital para ofrecer un concierto gratuito por el Día de las Madres con los Socios del Ritmo, cuyo costo equivale al 10% de la deuda energética.

Concierto Campeche El Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche Gobierno del Estado de Campeche confirmó el evento a través de una publicación en Facebook. (Cultura Campeche | )

¿Qué trámites y oficinas están en riesgo si cortan la luz en Campeche?

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¿Campeche está realmente en quiebra?

Aunque el presupuesto ya estaba aprobado, de acuerdo con diputados del PRI, PAN y MC, Campeche enfrenta una deuda estatal por mil millones de pesos sin un destino claro, y a pesar de la falta de dirección de la actual gobernadora —quien asegura y recalca que no tienen dinero— el gobierno federal decidió brindarle un “rescate financiero” por encargo.

Hoy recibí una llamada de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, con buenas noticias de parte de nuestra PresidentA @Claudiashein.



Campeche no está solo.



Tenemos esperanza, respaldo y sentimos el cariño de una Presidenta solidaria, que mira al sureste con justicia y… — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 29, 2026