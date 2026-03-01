Ola de calor de hasta 45 grados estará a punto de derretir a 5 estados de México este martes 2 de marzo

Una ola de calor en México comenzará a sentirse con fuerza este lunes 2 de marzo y podría llevar las temperaturas hasta los 45 grados en varias entidades del país. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el ambiente caluroso persistirá incluso con la presencia del Frente Frío 38, lo que generará un contraste climático importante en distintas regiones de México.

El reporte meteorológico advierte que la onda de calor impactará principalmente a zonas del occidente, sur y sureste, donde el termómetro superará los 40 grados durante la tarde. Esta situación forma parte del panorama del clima en México en los primeros días de marzo, cuando el calor extremo comienza a intensificarse antes de la temporada más seca del año.

Estados que superan temperaturas de 40 grados este 2 de marzo

Según el pronóstico extendido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), varios estados registrarán temperaturas muy altas este lunes. En algunos casos, el calor podría alcanzar entre 40 y 45 grados, lo que representa un riesgo para la población si no se toman precauciones.

Las entidades donde se espera que afecte la ola de calor son:

Sonora

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

#PronósticoDelTiempo para regiones del occidente y sureste de México, así como en zonas de #Guerrero y la #PenínsulaDeYucatán, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/3vW3UWFdvn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 1, 2026

En estas regiones se prevé cielo mayormente despejado y fuerte radiación solar, condiciones que favorecen el aumento de temperatura durante el día. Autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y prestar atención a niños y adultos mayores.

Además, el pronóstico señala que otras zonas del país también sentirán calor intenso, aunque con valores ligeramente menores, pero aún dentro del rango de calor extremo como: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

Estados donde afectará el Frente Frío 38

Mientras el calor domina en gran parte del territorio, el Frente Frío 38 provocará un escenario diferente en el norte y noroeste del país. Este sistema frontal generará descenso de temperatura, rachas de viento y posibles lluvias aisladas.

Entre los estados que podrían resentir estos efectos se encuentran:

Chiapas

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Estado de México

Tlaxcala

Este contraste es común en esta época del año, cuando aún se registran frentes fríos, pero al mismo tiempo comienzan a aparecer periodos de onda de calor que anticipan lo que muchos relacionan con la canícula en México meses después.

En los próximos días, el panorama del clima en México seguirá marcado por cambios bruscos: calor intenso en el sur y occidente, y condiciones más frescas en el norte. Por ello, autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las temperaturas podrían seguir aumentando durante la semana.

