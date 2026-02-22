Frente Frío 37 arrasa con tormenta negra y frío polar; lista de estados afectados

El Frente Frío 37 continúa impactando el clima en México este lunes 23 de febrero, con lluvias, bajas temperaturas y rachas de viento que ya afectan a distintas entidades del país. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactúa con una masa de aire frío y humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, lo que genera condiciones inestables. Esto es lo que debes saber si planeas salir o viajar.

Estados donde va a llover hoy 23 de febrero

El reporte actualizado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que el Frente Frío 37 provocará una tormenta negra en México principalmente en zonas del sur, oriente y sureste. Chiapas será la entidad más afectada por una tomenta de hasta 150 mm. Los estados con mayor probabilidad de lluvias fuertes son:

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Puebla

Veracruz

Campeche

En algunas regiones se esperan chubascos fuertes y tormentas eléctricas, además de posible caída de granizo y rachas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Recuerda que es importante tomar precauciones, porque la combinación de lluvia y viento puede provocar encharcamientos, reducción de visibilidad en carreteras y descenso notable en la temperatura durante la noche.

¿En qué estados va a hacer más frío este lunes 23 de enero?

Además de las lluvias, el frente frío también provocará heladas en México, sobre todo durante la madrugada y primeras horas del día en zonas altas. Las entidades con temperaturas de hasta -15 grados previstas son:



Durango

Nuevo León

Hidalgo

Veracruz

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Además, habrá entidades que registrarán temperaturas de entre -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Si planeas salir temprano, autoridades recomiendan abrigarte bien, manejar con precaución y mantenerse informado sobre actualizaciones del clima.

