Autopistas y carreteras en Jalisco con bloqueos hoy viernes 13 de marzo

La mañana del viernes 13 de marzo de 2026 comenzó con distintos bloqueos y cortes de calles y carreteras en el Estado de Jalisco que complican el tránsito y obliga a los jaliscienses a tener precaución al momento de salir de sus casas y previsión para calcular el horario ante posibles demoras.

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Corte de calles en Jalisco: clausuran carril central de Avenida Aviación

La circulación en el carril central de Avenida Aviación, sentido Juan Gil Preciado, se encuentra restringida por un percance vial. La Policía Vial de Jalisco recomienda utilizar rutas alternas y manejar con cuidado.

#AlertaVial

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Registramos el cierre a la circulación del carril central de Avenida Aviación, a la altura de Santa Margarita, rumbo a Avenida Juan Gil Preciado, derivado de un incidente.



Te invitamos a anticipar tus tiempos de traslado y conducir con precaución. pic.twitter.com/EpdC5oUGzW — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) March 13, 2026

Cierra plaza de cobro Acatlán en la autopista Guadalajara-Colima

La plaza de cobro Acatlán (dirección Guadalajara) se encuentra cerrada debido a la saturación vehicular en el tramo en reparación. Con un mensaje en sus redes sociales oficiales, los operadores de la autopista Guadalajara-Colima recomienda tomar vías alternas.

Buenos dias se les informa que se cierra plaza de cobro Acatlán dirección gudalajara por aforo en tramo de reparación



Tomar rutas alternas! — Autopista GDL-COL (@Operaciongdlcol) March 13, 2026

Denuncian caos vehicular en Calzada Federalismo y Herrera y Cairo

Usuarios de redes sociales advierten en la plataforma X caos de tránsito en el cruce de las calles Federalismo y Herrera y Cairo y falta de presencia policial. Se recomienda paciencia y precaución a los conductores que transiten por la zona.

Tal vez sea lo mismo de ayer.



El semáforo, por Federalismo, para cruzar Hidalgo estaba en verde, el de Morelos en rojo y el de Pedro Moreno apagado



O, una cosa que también pasa seguido, los que van por Hidalgo quedan tapando Federalismo y atoran a los demás



Y no hay autoridad. — Gabriel De La Mora (@gavryelgdl) March 13, 2026

Accidente en Tlaquepaque: vehículo cae en fosa de obras de Periférico Sur

Un auto cayó en una zona de obras en Periférico Sur y la calle Del Sastre, en Tlaquepaque. El accidente, ocurrido rumbo a Centro Sur, se debió aparentemente a la mala señalización en el lugar.