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Autopistas y carreteras en Jalisco con bloqueos hoy viernes 13 de marzo

El tránsito en el Estado de Jalisco sufre distintas complicaciones que obligan a los conductores a tener previsión.

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La Policía Vial de Jalisco, atenta al tránsito tras un accidente.|@JaliscoVial

Escrito por: Ignacio Poggio

La mañana del viernes 13 de marzo de 2026 comenzó con distintos bloqueos y cortes de calles y carreteras en el Estado de Jalisco que complican el tránsito y obliga a los jaliscienses a tener precaución al momento de salir de sus casas y previsión para calcular el horario ante posibles demoras.

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