Acusan de intento de asesinato a tirador de la Cena de Corresponsales de Washington.

Acusan de intento de asesinato a tirador de la Cena de Corresponsales de Washington. | Jonathan Ernst/REUTERS

Este lunes 27 de abril, autoridades federales imputan tres cargos contra Cole Thomas Allen, señalado por presuntamente intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

El presunto atacante, de 31 años y originario de California, fue detenido tras el incidente ocurrido durante la noche del sábado 25 de abril, en el hotel Washington Hilton, sede del evento al que asistían funcionarios, periodistas e invitados especiales. Te contamos los detalles del caso.

Acusan a hombre por presunto atentado contra Trump; así ocurrió

De acuerdo con fiscales estadounidenses, Cole Thomas Allen enfrenta tres cargos graves: atacar a un agente federal, usar un arma de fuego para cometer un delito violento e intentar asesinar al presidente de EUA. Por este último delito, el hombre de 31 años podría enfrentar una cadena perpetua.

Las investigaciones indican que el hombre llegó armado con una escopeta calibre 12, una pistola y varios cuchillos, e intentó pasar un filtro de seguridad dentro del hotel donde se celebraba la Cena Anual de Corresponsales. En medio del caos, agentes del Servicio Secreto lo sometieron y lograron detenerlo.

Uno de los agentes recibió un impacto en el chaleco antibalas, por lo que no sufrió heridas fatales. Ese dato fue clave para confirmar la gravedad del ataque y la rapidez con la que reaccionó el equipo de seguridad.

¿Qué le pasó a Donald Trump en la cena de Corresponsales en Washington?

Este sábado pasado, el presidente estadunidense se encontraba dentro del recinto y estaba programado para participar en el evento cuando se escucharon detonaciones cerca de un punto de revisión.

De inmediato, elementos del Servicio Secreto ingresaron, rodearon al mandatario y lo evacuaron junto con la primera dama, Melania Trump, y otros funcionarios. El lugar quedó resguardado y el evento fue suspendido tras el incidente.

¿Quién es Cole Thomas Allen y qué se sabe del sospechoso?

Medios estadounidenses identificaron al acusado como un hombre de 31 años, originario de Torrance, California. Fiscales también revelaron que presuntamente envió mensajes previos en los que se autonombraba “friendly federal assassin”, frase que ahora forma parte de la investigación sobre su posible móvil.

Hasta ahora no se ha confirmado si actuó solo o si existen más personas involucradas en el atentado contra Donald Trump.

Cole Thomas Allen permanecerá bajo custodia mientras continúan las audiencias judiciales en Washington. Las autoridades adelantaron que podrían presentarse nuevos cargos conforme avance la investigación.

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