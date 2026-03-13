Bloqueos paralizan calles de CDMX hoy viernes de quincena

Desde muy temprano en la CDMX se llevan a cabo bloqueos y cuando es viernes de quincena el tráfico empeora y para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino te compartimos que calles estarán cerradas hoy viernes 13 de febrero.

Calles cerradas por manifestaciones en CDMX

Con base en la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este día se tienen programadas las siguientes movilizaciones sociales:

Colectivo "Hasta encontrarles" realizará una manifestación a las 07:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación harán bloqueos a las 08:00 horas en Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicada en Calz. de Tlalpan y La Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

Telefonistas construyendo democracia tendrán una manifestación a las 10:00 horas en las Oficinas de Teléfonos de México en Av. Parque Vía No. 198, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Además, integrantes de Vanguardia Monterrubio se reunirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios de la CDMX se manifestarán a las 11:00 horas en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Estudiantes de la Preparatoria 5 José Vasconcelos se manifestarán a las 12:00 horas en Calz. del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.

Integrantes del Colectivo Plataforma 4:20 realizarán una manifestación a las 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Durante el día se manifestarán integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en el Laboratorio de Derechos, Memoria y Diversidad en Glorieta de los Insurgentes y Génova, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

