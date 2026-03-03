Convocatoria UNAM 2026: Fechas de registro para 27 licenciaturas disponibles en la ENES
La UNAM extenderá su convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, checa los detalles.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que próximamente se publicará la ampliación de la convocatoria del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 para algunas de las carreras ofertadas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), unidades León, Mérida y Morelia.
La oferta académica incluye 27 licenciaturas distribuidas en las tres sedes. Esta ampliación ofrece una segunda oportunidad a aspirantes que no se registraron en la fase inicial. En adn Noticias te presentamos todos los detalles sobre el registro y fechas de pago por derecho a examen.
Examen UNAM 2026: Detalles de la convocatoria para entrar a la ENES
Mediante un comunicado oficial, la Máxima Casa de estudios señaló que la ampliación será publicada el próximo martes 17 de marzo en su portal institucional.
Los aspirantes deberán realizar su registro vía internet los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026. El periodo para efectuar el pago por derecho a examen se extenderá del miércoles 25 al viernes 27 de marzo.
Una vez concluido el proceso de registro y pago, el sistema emitirá una boleta que contendrá la fecha, hora y lugar de presentación del examen de admisión correspondiente.
¿Qué carreras se pueden estudiar en la ENES de la UNAM?
La oferta académica se distribuye entre las tres unidades de la ENES de la siguiente manera:
ENES – Unidad León
- Administración Agropecuaria
- Ciencias Agrogenómicas
- Comunicación
- Desarrollo Territorial
- Desarrollo y Gestión Interculturales
- Optometría
- Traducción
- Turismo y Desarrollo Sostenible
ENES – Unidad Morelia
- Administración
- Ciencia de Materiales Sustentables
- Ciencias Agroforestales
- Ciencias Ambientales
- Derecho
- Ecología
- Estudios Sociales y Gestión Local
- Geociencias
- Geohistoria
- Historia del Arte
- Literatura Intercultural
- Tecnologías para la Información en Ciencias
ENES – Unidad Mérida
- Ciencias Ambientales
- Ciencias de la Tierra
- Desarrollo y Gestión Interculturales
- Ecología
- Geografía Aplicada
- Manejo Sustentable de Zonas Costeras
- Sociología Aplicada
La ampliación de esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan continuar sus estudios universitarios en la UNAM.
