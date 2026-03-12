Cambian los trenes en Nuevo León: confirman la instalación de dos líneas nuevas

Nuevo León acelera la transformación de su movilidad con la construcción de las líneas 4 y 6 de Metrorrey, un proyecto que dará origen al monorriel más largo de América. La meta es clara: conectar San Jerónimo con el Aeropuerto Internacional de Monterrey antes del inicio del Mundial 2026.

Principales detalles de las nuevas líneas de trenes en Nuevo León

Estas dos nuevas rutas suman 34.37 kilómetros de recorrido y representan la primera experiencia de monorriel en el estado. La línea 4 enlazará San Jerónimo con el centro de Monterrey, acortando tiempos para quienes se desplazan desde el poniente. Por su parte, la línea 6 articulará cuatro municipios clave: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, facilitando el traslado de trabajadores, estudiantes y visitantes en una de las zonas industriales más activas del país.

Para que los usuarios conozcan de entrada qué esperar, aquí van los puntos centrales del proyecto:



Los nuevos trenes son 100% eléctricos, automatizados y operan sin conductor a bordo.

Cada unidad tiene capacidad para 720 pasajeros, con aire acondicionado y conexión Wi-Fi.

Se estima que, entre ambas líneas, el sistema movilizará a más de 200,000 personas diariamente.

Hacia marzo de 2026, el avance de la obra civil y electromecánica supera el 83%.

La infraestructura está diseñada para una vida útil de 30 años de servicio continuo.

La obra no solo implica tender nuevas vías. Uno de los retos técnicos más complejos es el cruce elevado de la línea 6 sobre la línea 1 en el nodo conocido como "Y Griega", una zona de alto tránsito que requiere precisión en la ingeniería para no interrumpir el servicio actual. Al mismo tiempo, la Línea 1 ya incorpora nuevos trenes para reforzar la flota y atender la demanda mientras se terminan las ampliaciones.

Una obra de cara a la próxima Copa del Mundo

En publicaciones oficiales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó la llegada de los vagones y destacó: "Bienvenidos trenes y vagones de las nuevas líneas 4 y 6, el monorriel más largo del continente". También señaló que la tecnología empleada "estará brindando el servicio como la movilidad que siempre debimos tener". Las autoridades estatales han reiterado que el cronograma apunta a tener funcional el sistema para el Mundial 2026, evento que traerá a miles de visitantes a la región.

Más allá del plazo deportivo, el proyecto forma parte de un plan de modernización del transporte público en el área metropolitana de Monterrey. La integración de sistemas automatizados, la apuesta por energía eléctrica y la conexión con puntos estratégicos como el aeropuerto buscan ofrecer una alternativa real al uso del automóvil particular.

Con estas ampliaciones, Metrorrey da un paso firme para consolidarse como la columna vertebral de la movilidad regiomontana. Mientras avanzan los trabajos de instalación y pruebas, los usuarios esperan que la operación comercial inicie en los tiempos anunciados, con un servicio más cómodo, eficiente y alineado a las necesidades de una ciudad que no deja de crecer.