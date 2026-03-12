Estos son los bloqueos en carreteras y autopistas que hay hoy 12 de marzo

Toma precauciones porque se registran bloqueos hoy 12 de marzo en autopistas y carreteras, así como accidentes que ya paralizan la circulación vial debido a la presencia de servicios de emergencias.

De acuerdo con información de CAPUFE y Guardia Nacional, por tercer día consecutivo se registra la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, por lo que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos y accidentes?

Autopista La Tinaja-La Isla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 46, dirección Isla, después de que un automóvil se saliera del camino al camellón central. Hay reducción de carriles por atención del accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 46, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino a camellón central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026

Autopista Córdoba-Veracruz

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 81, dirección Veracruz, tras un choque, por lo que CAPUFE pidió a los conductores tomar precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 81, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba



Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 290, dirección Cd. Mendoza tras un choque entre tracto camiones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 290, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Durante la noche de ayer 11 de marzo se registró cierre total a la altura del kilómetro 144+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, después de un accidente vial.