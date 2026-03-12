adn bueno
Estos son los bloqueos en carreteras y autopistas que hay hoy 12 de marzo

Se registran cierres parciales a la circulación tras fuertes choques y bloqueos en estas carreteras y autopistas hoy 12 de marzo.

¿En dónde hay bloqueos hoy 12 de marzo?
CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos hoy jueves 12 marzo en carretera y autopistas importantes del país. |@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Toma precauciones porque se registran bloqueos hoy 12 de marzo en autopistas y carreteras, así como accidentes que ya paralizan la circulación vial debido a la presencia de servicios de emergencias.

De acuerdo con información de CAPUFE y Guardia Nacional, por tercer día consecutivo se registra la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, por lo que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos.

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos y accidentes?

Autopista La Tinaja-La Isla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 46, dirección Isla, después de que un automóvil se saliera del camino al camellón central. Hay reducción de carriles por atención del accidente.

Autopista Córdoba-Veracruz

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 81, dirección Veracruz, tras un choque, por lo que CAPUFE pidió a los conductores tomar precauciones.

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba


Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 290, dirección Cd. Mendoza tras un choque entre tracto camiones.

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Durante la noche de ayer 11 de marzo se registró cierre total a la altura del kilómetro 144+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, después de un accidente vial.

