Estos son los bloqueos en carreteras y autopistas que hay hoy 12 de marzo
Se registran cierres parciales a la circulación tras fuertes choques y bloqueos en estas carreteras y autopistas hoy 12 de marzo.
Toma precauciones porque se registran bloqueos hoy 12 de marzo en autopistas y carreteras, así como accidentes que ya paralizan la circulación vial debido a la presencia de servicios de emergencias.
De acuerdo con información de CAPUFE y Guardia Nacional, por tercer día consecutivo se registra la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, por lo que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026
Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos y accidentes?
Autopista La Tinaja-La Isla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 46, dirección Isla, después de que un automóvil se saliera del camino al camellón central. Hay reducción de carriles por atención del accidente.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 46, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino a camellón central). Maneja con precaución.
Autopista Córdoba-Veracruz
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 81, dirección Veracruz, tras un choque, por lo que CAPUFE pidió a los conductores tomar precauciones.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 81, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.
Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 290, dirección Cd. Mendoza tras un choque entre tracto camiones.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 12, 2026
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 290, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución.
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
Durante la noche de ayer 11 de marzo se registró cierre total a la altura del kilómetro 144+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, después de un accidente vial.
#Tomeprecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre total tras #AccidenteVial cerca del km 144+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fbT7DiplCN— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 12, 2026