El municipio de Jalisco que instaló un botón de auxilio para mujeres: usa IA, cámaras 360° y un novedoso sistema de videollamada

El Gobierno de Jalisco activó el primer Tótem Zona Pulso de Vida en el municipio de Mazamitla para proteger a mujeres ante situaciones de riesgo. El dispositivo integra inteligencia artificial y videollamada directa con el C5 Escudo Jalisco.

Cómo funciona el nuevo sistema de seguridad en Mazamitla

La nueva infraestructura de seguridad pública opera bajo el programa "Construir Ciudad para Todas", diseñado como un refugio tecnológico inmediato. El sistema abandona los botones de pánico tradicionales para ofrecer una respuesta multimedia en tiempo real.

El sistema permite que la policía municipal y estatal reciba una geolocalización exacta en el momento en que se presiona el botón. La cámara de 360° comienza la grabación y transmisión en vivo de forma automática para documentar la escena.

Las características técnicas del dispositivo incluyen:

Inteligencia Artificial:

Cámaras 360°:

Videollamada Directa:

Respuesta Inmediata: Coordinación automática con patrullas de la Policía de Jalisco.

Activan primer Tótem Zona Pulso de Vida en el Pueblo Mágico de Mazamitla.|@gob.mazamitla

Tótem en Mazamitla: ubicación y estrategia de protección a mujeres

La instalación del primer tótem en este Pueblo Mágico representa una evolución de las zonas de auxilio implementadas previamente en Guadalajara. La Secretaría de Seguridad de Jalisco define este tótem como una herramienta clave para erradicar el acoso sexual y la violencia en espacios públicos.

Usos operativos del tótem para el Gobierno de Jalisco:

Refugio Seguro:

Vigilancia Continua:

Señalización del Agresor: Uso de evidencia digital para procesos jurídicos inmediatos.

La plataforma tecnológica permite que el reporte se reciba con audio y video de alta definición, facilitando la identificación de sospechosos. La Presidenta Municipal de Mazamitla confirmó que estas acciones posicionan a la región sureste a la vanguardia en políticas de género.

Ubicación estratégica de los tótems Zona Pulso de Vida en Jalisco

La red de tótems se distribuye en espacios públicos abiertos como parques, estaciones de transporte y centros históricos. El Escudo Urbano C5 coordina la vigilancia de cada uno de estos dispositivos de forma permanente.

Mazamitla:

Guadalajara:

Zapopan:

Tlajomulco de Zúñiga:

Zonas habitacionales de alta densidad y centros de servicios. Zapotlán el Grande: Puntos estratégicos en la cabecera municipal (Ciudad Guzmán).