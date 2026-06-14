Hoy domingo 14 de junio varias carreteras importantes del país, entre ellas la México-Cuernavaca presentan problemas de vialidad a consecuencia de bloqueos de manifestantes, accidentes y obras de mantenimiento, lo que significa que los conductores deben salir con anticipación rumbo a sus destinos o buscar alternativas.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Cuernavaca

Si vas a tomar la autopista México-Cuernavaca es mejor que salgas con anticipación de tu casa, ya que a la altura del kilómetro 60, dirección Cuernavaca, se reporta cierre parcial de circulación tras la volcadura de un automóvil.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 60, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 14, 2026

Carretera Culiacán-Los Mochis

Hay cierre parcial de circulación en la carretera Culiacán- Los Mochis, Pte. Culiacán por presencia de manifestantes. Ante ello se pide a los conductores bajar la velocidad y tomar precauciones en cuanto horarios, ya que se recomienda salir con anticipación rumbo a su destino.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 14, 2026

Autopista La Pera-Cuautla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Pera- Cuautla, a la altura del kilómetro 8, dirección Cuautla, luego de que un automóvil chocara contra el muro central. Servicios de emergencia están en el lugar, por lo que Capufe pide manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Pera - Cuautla, km 8, dirección Cuautla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 14, 2026

Carretera Francisco Escárcega

Guardia Nacional informa de cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 019+200, de la carretera Francisco Escárcega con ramales a Nuevo Coahuila con dirección a Villahermosa. Los conductores deben manejar con precaución.

#ViaLibre en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 019+200, de la carretera Francisco Escárcega con ramales a Nuevo Coahuila con dirección a Villahermosa. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 14, 2026

Carretera Acapulco-Chilpancingo

Después de un accidente a la altura del kilómetro 317+000, de la carretera Acapulco-Chilpancingo con dirección a Julián Blanco, Guerrero. Se recomienda manejar con precaución.

#ViaLibre en #Guerrero tras #AccidenteVial cerca del km 317+000, de la carretera Acapulco-Chilpancingo con dirección a Julián Blanco, Gro. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 14, 2026

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