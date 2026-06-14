Hoy domingo 14 de junio varias carreteras importantes del país, entre ellas la México-Cuernavaca presentan problemas de vialidad a consecuencia de bloqueos de manifestantes, accidentes y obras de mantenimiento, lo que significa que los conductores deben salir con anticipación rumbo a sus destinos o buscar alternativas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista México-Cuernavaca
Si vas a tomar la autopista México-Cuernavaca es mejor que salgas con anticipación de tu casa, ya que a la altura del kilómetro 60, dirección Cuernavaca, se reporta cierre parcial de circulación tras la volcadura de un automóvil.
Carretera Culiacán-Los Mochis
Hay cierre parcial de circulación en la carretera Culiacán- Los Mochis, Pte. Culiacán por presencia de manifestantes. Ante ello se pide a los conductores bajar la velocidad y tomar precauciones en cuanto horarios, ya que se recomienda salir con anticipación rumbo a su destino.
Autopista La Pera-Cuautla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Pera- Cuautla, a la altura del kilómetro 8, dirección Cuautla, luego de que un automóvil chocara contra el muro central. Servicios de emergencia están en el lugar, por lo que Capufe pide manejar con precaución.
Carretera Francisco Escárcega
Guardia Nacional informa de cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 019+200, de la carretera Francisco Escárcega con ramales a Nuevo Coahuila con dirección a Villahermosa. Los conductores deben manejar con precaución.
Carretera Acapulco-Chilpancingo
Después de un accidente a la altura del kilómetro 317+000, de la carretera Acapulco-Chilpancingo con dirección a Julián Blanco, Guerrero. Se recomienda manejar con precaución.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.