¿Qué se sabe del hombre que se metió en la jaula de los leones en Ocoyoacac y salvó su vida de milagro?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una alerta para localizar a los familiares del hombre que liberó a seis leones en Ocoyoacac. El sujeto, quien ingresó a la reserva en presunto estado de ebriedad, sobrevivió tras refugiarse dentro de una de las jaulas aunque la imagen publicada por la FGJEM confirma que sufrió heridas en su rostro por el ataque de los felinos.

¿Quién liberó a los leones en Ocoyoacac?

El Centro Médico “Adolfo López Mateos” de Toluca reporta al paciente con heridas graves en el rostro y cuerpo tras el ataque de los felinos salvajes. La intervención de la Guardia Nacional y la Profepa evitó que los animales abandonaran el predio privado en San Pedro Cholula.

La descripción física del implicado establece los siguientes rasgos:

Edad aproximada: 40 años.

40 años. Estatura y peso: 1.70 metros y 76 kilogramos.

1.70 metros y 76 kilogramos. Complexión: Delgada.

Delgada. Seña particular: Cicatriz de 10 centímetros en el brazo derecho (cerca del codo).

Cicatriz de 10 centímetros en el brazo derecho (cerca del codo). Vestimenta: Sudadera negra rota y pantalón de mezclilla azul.

Buscan a familiares de hombre que fue atacado por leones

La ausencia de documentos de identidad obliga a la difusión masiva de su fisonomía para contactar a sus allegados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicita cualquier información que ayude a identificar al paciente hospitalizado por lesiones de felino salvaje. El personal de la Reserva Los Pinos coopera en la investigación para deslindar responsabilidades por el ingreso clandestino al área de carnívoros.

Toman medidas de seguridad en Ocoyoacac tras el ataque de los leones

El operativo coordinado por la Cepanaf y la Profepa logró el encierro de los seis leones liberados intencionalmente. El incidente registró la muerte de un perro que se encontraba en el refugio, pero no se reportaron víctimas civiles fuera del perímetro de la Reserva Los Pinos.

Este es el saldo detallado del operativo de emergencia:

Rescate exitoso: El hombre fue extraído de la jaula de resguardo tras varias horas de tensión. Contención animal: Todos los ejemplares fueron reubicados en sus respectivos dormitorios. Vigilancia federal: Elementos de la Guardia Nacional mantuvieron el acordonamiento preventivo. Atención médica: Traslado inmediato del herido al hospital de alta especialidad en Toluca.