¿Te gustaría trabajar en el ámbito internacional? Entonces esta es tu oportunidad porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió una serie de vacantes en la Ciudad de México (CDMX) que tienen salarios superiores a 25 mil pesos, según algunos tabuladores debido a que no se publican oficialmente.

Como cada martes, la ONU publicó las opciones laborales que tiene en el país y, para el mes de mayo, éstas están en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Vacantes en UNICEF: puesto y características

Las dos vacantes disponibles son en la capital del país y son de tiempo completo de forma presencial:

Asociado en Protección a la Infancia (crianza positiva)

Contrato de nueve meses

Tres años de experiencia en prevención de violencia y temas de crianza

Inglés requerido

Licenciatura en Comunicación, Relaciones Internacionales, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Derecho o áreas afines

Oficial de Soporte en Nutrición (niñez en edad escolar y adolescentes)

Contrato de 12 meses

Siete años de experiencia en programas de salud o nutrición

Inglés requerido

Maestría en Salud Pública o Nutrición

Oportunidades laborales en PNUD

Las cuatro vacantes comparten características puesto que son en la Ciudad de México, ofrecen un contrato de seis meses (con probabilidad de extender el vínculo), además de que se trata de un trabajo directo con la oficina regional para América Latina y el Caribe:

Asistente de Proyecto en Gestión y Seguimiento de Programas de Subsidio en ANP

Licenciatura en Agronomía, Biología, Ecología o áreas afines

o áreas afines Cuatro años de experiencia en análisis de información

Asociado de Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Licenciatura en Derecho, Administración Pública, Ciencias Políticas o carreras afines

o carreras afines Experiencia de seis años en protección de Derechos Humanos o tres de experiencia en sistema interamericano

Asistente Jurídico en Proyectos de Cooperación

Licenciatura en Derecho, Negocios Internacionales, Ciencias Sociales o áreas afines

o áreas afines Cuatro años de experiencia en temas jurídicos o un años de experiencia en trabajo con asociaciones civiles

Analista de Mecanismos de Cooperación Económica

Licenciatura en Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas o áreas afines

o áreas afines Cuatro años de experiencia y con maestría

Pasos para aplicar a las vacantes de la ONU en México

En caso de que quieras aplicar a alguna de estas oportunidades de empleo, entonces debes de ir a las siguientes páginas:

Las dos aparecen en la parte inferior de la vacante de tu interés, una vez que estés ahí, entonces debes de llenar la información que te piden en donde tendrás que comprobar tu nivel de estudios, así como tu experiencia.

Te recomendamos tener en PDF tus documentos de identidad y escolares, para que este paso sea más sencillo.

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