Buscan a familiares de hombre que fue atacado por leones

De acuerdo con los reportes, el hombre habría ingresado al refugio en aparente estado de ebriedad y para evitar que los animales lo devoraran se metió a una de las jaulas y ahí lo encontraron las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México difundió una ficha para localizar a los familiares del hombre quien permanece hospitalizado en el Centro Médico “Adolfo López Mateos” de Toluca, donde recibe atención médica.

