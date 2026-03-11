Buscan a familiares de hombre que fue atacado por leones
El hombre fue atacado por leones luego de quedar atrapado dentro de un refugio de animales en Ocoyoacac, Edomex.
De acuerdo con los reportes, el hombre habría ingresado al refugio en aparente estado de ebriedad y para evitar que los animales lo devoraran se metió a una de las jaulas y ahí lo encontraron las autoridades.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México difundió una ficha para localizar a los familiares del hombre quien permanece hospitalizado en el Centro Médico “Adolfo López Mateos” de Toluca, donde recibe atención médica.