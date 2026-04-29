Dos personas resultaron lesionadas después de un ataque antisemita en el barrio de Golders Green, Londres, donde vive una importante población judía. Esto en medio de la ola de violencia que se ha registrado en las últimas semanas en contra de esta comunidad.

Las dos víctimas fueron apuñaladas y son atendidas por Hatzola, servicio de emergencia voluntario en el barrio. El atacante fue detenido por la policía y ya es investigado por las autoridades.

Counter Terrorism Policing London are investigating the stabbing of two men in Barnet, with a suspect Tasered, arrested and in custody.



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Gobierno condena ataque a comunidad judía

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, calificó como “deplorable” el ataque antisemita en Golders Green y prometió que el responsable será llevado ante la justicia.

“Debemos todos afirmar claramente nuestra determinación de luchar contra este tipo de ataques, de los que hemos visto demasiados ejemplos últimamente”, dijo.

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Sujeto apuñala a dos personas en un barrio judío en Londres; fue detenido pic.twitter.com/if2hWwHeaE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026

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