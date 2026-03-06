Pasaporte 2026; delegaciones y recintos con más citas para el trámite en Guadalajara, Jalisco

Ciudadanos en Guadalajara, Jalisco buscan tramitar su pasaporte este 2026. Ante la alta demanda te ofrecemos sedes alternativas a las más conocidas y que por ende tienen mayor concurrencia.

¿Dónde puedo tramitar mi pasaporte en Jalisco?

Los módulos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Jalisco para tramitar el pasaporte incluyen la oficina central en Guadalajara, Plaza Patria, Plaza Guadalajara, y diversas Oficinas de Enlace Municipal (Ameca, Arandas, Atotonilco, Autlán, Cd. Guzmán, Colotlán, Etzatlán).

Principales módulos y oficinas de enlace en Jalisco:



Oficina Central (Palacio Federal): Av. Alcalde 500, Col. Centro, Guadalajara.

Plaza Patria: Centro de atención en Plaza Patria, Guadalajara.

Plaza Guadalajara: Subterráneo de Plaza Guadalajara, Centro Histórico.

Oficina de Enlace Puerto Vallarta: Calle Independencia #123, Col. Centro.

Otras Oficinas de Enlace Municipal: Ameca, Arandas, Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Colotlán, Etzatlán.

Consejos para citas de pasaporte en Jalisco 2026

La SRE facilita agendamiento por WhatsApp oficial o el portal citas.sre.gob.mx, pero espacios se llenan rápido en estos recintos. Otras oficinas en Tlaquepaque, Tonalá o Tlajomulco tienen menor saturación, ideal para descongestionar Guadalajara.

Te recomendamos asistir con buena presentación para la toma de fotografía. No uses accesorios llamativos, lentes de contacto de color, maquillaje excesivo y lleva el cabello recogido para mostrar tus rasgos faciales.

No olvides llevar documentos originales, legibles y sin tachaduras para evitar contratiempos.

¿Qué documentos debo llevar para el pasaporte mexicano?

Para sacar el pasaporte mexicano por primera vez, necesitas agendar una cita, presentar el formato de solicitud, un comprobante de pago de derechos y una identificación oficial vigente con fotografía; para menores de edad, se suma el acta de nacimiento y el consentimiento de ambos padres o tutores. El trámite requiere agendar cita, acudir a la oficina con original y copia de documentos para la toma de datos biométricos y realizar el pago en bancos autorizados.

Si tu pasaporte venció hace menos de 10 años, puedes renovarlo, pero si es más antiguo o lo perdiste, se considera trámite por primera vez.

