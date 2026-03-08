Hallan sin vida a Jarim Virginia, exestudiante de la UAEMex, esto se sabe del caso

Jarim Virginia Roldán Teja, de 25 años, exestudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fue encontrada sin vida, por lo que la institución aseguró que ya estableció comunicación con las autoridades para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue encontrada en un departamento que rentaba, ubicado en la calle Porfirio Díaz, casi en la esquina con Francisco Villa. Sus familiares dejaron de tener contacto con ella, es por ello que preocupados acudieron a su lugar de residencia, y ahí la encontráron sin signos vitales.

¿Qué dijo la UAEMex?

A través de un comunicado, la UAEMex lamentó el fallecimiento de Jarim y expresó su solidaridad con su familia y amistades. Asimismo manifestó su repudio y condena a las distintas violencias contra las mujeres del país.

"Reafirmamos el compromiso de esta administración por trabajar en su prevención, atención y erradicación para construir entornos más seguros; en el reconocimiento de lo que le sucede a las mujeres, le atañe a la sociedad".

Jóvenes víctimas de feminicidio en México

La muerte de la exestudiante Jarim Virginia ocurre en un contexto crítico para las alumnas y mujeres jóvenes del país, pues simplemente en los últimos días se confirmaron los feminicidios de las estudiantes Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como el de Ana Karen Nute, de 19 años, quien solicitó transporte por aplicación y apareció sin vida en una zona semi despoblada de San Miguel Totocuitlapilco, cercano a la carretera Tenango del Valle-Toluca, en el municipio de Metepec, Edomex.

