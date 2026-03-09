Ya es oficial: Servicio Militar para nacidos en 2008 será más corto y flexible

Autoridades federales confirmaron cambios relevantes en el Servicio Militar que aplicará para jóvenes nacidos en 2008, con un esquema más corto y flexible que modifica la forma tradicional de cumplir esta obligación cívica en México durante el proceso de alistamiento anual para nuevos conscriptos.

El ajuste busca facilitar el cumplimiento del trámite sin afectar estudios o trabajo de miles de jóvenes mexicanos que deberán registrarse este año ante la Sedena y acudir al sorteo que definirá su participación dentro del Servicio Militar Nacional durante el ciclo correspondiente a 2026.

Así será el nuevo Servicio Militar para los nacidos en 2008

La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha un esquema de adiestramiento intensivo que reduce el tiempo de participación a 13 sesiones sabatinas, lo que convierte al Servicio Militar 2026 en el más corto y flexible de los últimos años.

Con esta modalidad, los conscriptos nacidos en 2008 completan su obligación en aproximadamente tres meses, sin interrumpir estudios universitarios, empleo formal ni prácticas profesionales, ya que las sesiones corresponden exclusivamente a los sábados.

El periodo de alistamiento cierra el 15 de octubre de 2026; en noviembre, el sorteo con bolas blanca, azul o negra definirá si cada joven entra al adiestramiento activo, queda en disponibilidad o resulta exento del servicio.

Documentos necesarios para iniciar el trámite del Servicio Militar

El trámite del Servicio Militar Nacional 2026 es presencial y debe realizarse en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del domicilio del interesado; la Sedena recomienda no esperar las últimas semanas de octubre para evitar saturación en las oficinas.

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Dos fotografías recientes con camisa blanca, fondo claro y corte tipo casquete corto

Los jóvenes remisos que no completaron el trámite en años anteriores también entran en este periodo de registro; la cartilla militar liberada continúa como documento indispensable para trámites oficiales y empleos en el sector público del país.