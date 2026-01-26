Servicio Militar obligatorio en México 2026: esta es la fecha límite de alistamiento para quienes cumplan 18 años

Durante 2026 entrará en vigor el Servicio Militar Obligatorio con nuevas reglas que generan dudas entre jóvenes mexicanos, en especial los nacidos en 2008, quienes deben atender la fecha límite de alistamiento para cumplir este requisito oficial y avanzar en trámites educativos y laborales formales.

Fecha límite para el alistamiento del Servicio Militar Obligatorio en nacidos en 2008

Quienes pertenecen a la generación 2008 deben acudir al alistamiento del Servicio Militar Nacional entre el 2 de enero y el 15 de octubre de 2026. Ese periodo marca la fecha límite oficial definida por la autoridad militar correspondiente vigente.

Todo sobre el Servicio Militar Obligatorio en México. |Imagen Ilustrativa

El trámite se realiza en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente al domicilio del interesado. Acudir dentro del plazo garantiza participación en el proceso y evita problemas administrativos durante el cumplimiento del deber cívico nacional obligatorio mexicano.

Durante noviembre de 2026, los jóvenes alistados participan en el sorteo del Servicio Militar Nacional, etapa clave del proceso. Este acto define la modalidad de cumplimiento y confirma el avance hacia la obtención de la Cartilla Militar oficial personal posterior.

¿Qué documentación deben presentar?

Para iniciar el alistamiento del Servicio Militar Nacional, los jóvenes deben presentar documentos básicos que acrediten identidad y residencia. Contar con cada requisito completo facilita la revisión en la Junta de Reclutamiento y agiliza el registro correspondiente local oficial municipal.

Documentos requeridos:

Dos fotografías con camisa o playera tipo polo blanca

Corte de cabello de casquete corto

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Reunir estos documentos con anticipación evita retrasos y visitas innecesarias, además de permitir un proceso ordenado. La autoridad solicita originales y copias legibles para validar la información personal del solicitante durante el trámite militar correspondiente en 2026 a nivel nacional.