Listado de personas que deben cumplir sí o sí el Servicio Militar en México en 2026

Autoridades ajustan criterios del Servicio Militar que influirán en aspiraciones educativas y profesionales de quienes buscan opciones formativas castrenses nacionales.

Servicio Militar
Las personas que tienen que realizar el Servicio Militar Obligatorio en México. |Imagen Ilustrativa
México

Escrito por:  Gastón Amestoy

Para 2026, la autoridad castrense definió reglas claras que impactan trámites educativos y laborales, al fijar un Servicio Militar con condiciones específicas, un listado de personas obligadas y la exigencia de cumplir sí o sí para acceder a opciones formativas dentro del ámbito militar nacional.

La obligación aplica a hombres que busquen ingresar a planteles de formación militar en 2026 , ya que dichas instituciones exigen Cartilla Militar liberada, sin excepciones, como condición previa para inscripción, control académico y acceso a procesos internos oficiales.

Este listado de personas incluye aspirantes civiles y militares en activo que soliciten estudios profesionales castrenses, quienes deben presentar el documento liberado antes del registro formal, debido a que la autoridad militar valida cumplimiento normativo previo al inicio del ciclo para las siguientes instituciones:

  • Heroico Colegio Militar
  • Colegio del Aire
  • Escuela Militar de Aviación
  • Escuela Militar de Medicina
  • Escuela Militar de Odontología
  • Escuela Militar de Enfermería
  • Escuela Militar de Ingeniería
  • Escuela Militar de Transmisiones
  • Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
  • Escuela Militar de Graduados de Sanidad
  • Escuela Militar de Clases de Sanidad

Otras escuelas del Ejército y quiénes tienen la obligación del Servicio Militar Obligatorio

El Servicio Militar Nacional mantiene carácter obligatorio para varones de 18 a 40 años, mientras mujeres participan de forma voluntaria, y su cumplimiento resulta requisito para ingresar a otras escuelas estratégicas del Ejército, donde formación y mando requieren disciplina acreditada.

  • Escuela Militar de Materiales de Guerra
  • Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
  • Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
  • Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
  • Escuela Superior de Guerra
  • Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
  • Centro de Liderazgo Militar
  • Colegio de Defensa Nacional

Quienes aspiren a estos colegios deben acreditar la Cartilla Militar liberada, ya que la normativa interna vincula admisión y permanencia con deber constitucional, evaluación institucional y control de perfiles, conforme a disposiciones oficiales vigentes para procesos académicos y operativos militares.

