Listado de personas que deben cumplir sí o sí el Servicio Militar en México en 2026
Autoridades ajustan criterios del Servicio Militar que influirán en aspiraciones educativas y profesionales de quienes buscan opciones formativas castrenses nacionales.
Para 2026, la autoridad castrense definió reglas claras que impactan trámites educativos y laborales, al fijar un Servicio Militar con condiciones específicas, un listado de personas obligadas y la exigencia de cumplir sí o sí para acceder a opciones formativas dentro del ámbito militar nacional.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Listado de personas que deben cumplir sí o sí el Servicio Militar en México en 2026
La obligación aplica a hombres que busquen ingresar a planteles de formación militar en 2026 , ya que dichas instituciones exigen Cartilla Militar liberada, sin excepciones, como condición previa para inscripción, control académico y acceso a procesos internos oficiales.
Este listado de personas incluye aspirantes civiles y militares en activo que soliciten estudios profesionales castrenses, quienes deben presentar el documento liberado antes del registro formal, debido a que la autoridad militar valida cumplimiento normativo previo al inicio del ciclo para las siguientes instituciones:
- Heroico Colegio Militar
- Colegio del Aire
- Escuela Militar de Aviación
- Escuela Militar de Medicina
- Escuela Militar de Odontología
- Escuela Militar de Enfermería
- Escuela Militar de Ingeniería
- Escuela Militar de Transmisiones
- Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
- Escuela Militar de Graduados de Sanidad
- Escuela Militar de Clases de Sanidad
¿Por qué es importante contar con tu Cartilla del Servicio Militar Nacional?— @Defensamx (@Defensamx1) November 28, 2025
Porque al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.
Además, la cartilla amplía tus… pic.twitter.com/DwwsCXiXQ9
Otras escuelas del Ejército y quiénes tienen la obligación del Servicio Militar Obligatorio
El Servicio Militar Nacional mantiene carácter obligatorio para varones de 18 a 40 años, mientras mujeres participan de forma voluntaria, y su cumplimiento resulta requisito para ingresar a otras escuelas estratégicas del Ejército, donde formación y mando requieren disciplina acreditada.
- Escuela Militar de Materiales de Guerra
- Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
- Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
- Escuela Superior de Guerra
- Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
- Centro de Liderazgo Militar
- Colegio de Defensa Nacional
Quienes aspiren a estos colegios deben acreditar la Cartilla Militar liberada, ya que la normativa interna vincula admisión y permanencia con deber constitucional, evaluación institucional y control de perfiles, conforme a disposiciones oficiales vigentes para procesos académicos y operativos militares.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.