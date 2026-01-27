Para 2026, la autoridad castrense definió reglas claras que impactan trámites educativos y laborales, al fijar un Servicio Militar con condiciones específicas, un listado de personas obligadas y la exigencia de cumplir sí o sí para acceder a opciones formativas dentro del ámbito militar nacional.

Listado de personas que deben cumplir sí o sí el Servicio Militar en México en 2026

La obligación aplica a hombres que busquen ingresar a planteles de formación militar en 2026 , ya que dichas instituciones exigen Cartilla Militar liberada, sin excepciones, como condición previa para inscripción, control académico y acceso a procesos internos oficiales.

Este listado de personas incluye aspirantes civiles y militares en activo que soliciten estudios profesionales castrenses, quienes deben presentar el documento liberado antes del registro formal, debido a que la autoridad militar valida cumplimiento normativo previo al inicio del ciclo para las siguientes instituciones:

Heroico Colegio Militar

Colegio del Aire

Escuela Militar de Aviación

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Graduados de Sanidad

Escuela Militar de Clases de Sanidad

¿Por qué es importante contar con tu Cartilla del Servicio Militar Nacional?



Porque al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.



Otras escuelas del Ejército y quiénes tienen la obligación del Servicio Militar Obligatorio

El Servicio Militar Nacional mantiene carácter obligatorio para varones de 18 a 40 años, mientras mujeres participan de forma voluntaria, y su cumplimiento resulta requisito para ingresar a otras escuelas estratégicas del Ejército, donde formación y mando requieren disciplina acreditada.

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento

Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea

Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

Escuela Superior de Guerra

Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea

Centro de Liderazgo Militar

Colegio de Defensa Nacional

Quienes aspiren a estos colegios deben acreditar la Cartilla Militar liberada, ya que la normativa interna vincula admisión y permanencia con deber constitucional, evaluación institucional y control de perfiles, conforme a disposiciones oficiales vigentes para procesos académicos y operativos militares.