Se acerca el cierre masivo de Costco en México: las sucursales de estas ciudades no abrirán por 24 horas

La cadena Costco anunció un cierre masivo en México que afectará a todas sus tiendas durante un día específico. Debido a esta decisión, sucursales de estas ciudades no abrirán por 24 horas, lo que provoca dudas entre socios sobre compras, servicios y operaciones.

La empresa confirmó que la suspensión aplicará en todas las sucursales del país y tendrá duración limitada. La medida forma parte de una política interna que la cadena mantiene cada año, por lo que clientes deberán anticipar sus compras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y por qué cierran las sucursales de Costco por 24 horas?

Costco anunció que todas sus tiendas en México cerrarán el domingo 5 de abril de 2026. La suspensión aplicará durante 24 horas en cada sucursal del país y afectará operaciones, compras presenciales y servicios habituales disponibles para socios.

La empresa explicó que el cierre coincide con la celebración del Domingo de Pascua, fecha que la compañía destina como jornada de descanso para su personal. Aunque no constituye día feriado oficial en México, Costco mantiene esta política corporativa.

Este cierre no representa salida del mercado ni cancelación permanente de operaciones en el país. Las tiendas reabrirán el lunes 6 de abril con actividades normales, por lo que socios podrán realizar compras y utilizar servicios habituales sin cambios posteriores.

Costco cerrará sus puertas el domingo 5 de abirl. |Getty Images

Estas son las ciudades donde las sucursales de Costco no abrirán por 24 horas

El cierre masivo de Costco aplicará en todas las sucursales del país, sin excepciones. La medida afectará tiendas ubicadas en varias ciudades importantes de México, donde miles de socios realizan compras frecuentes dentro de la cadena.

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Querétaro

León

Tijuana

Cancún

Mérida

San Luis Potosí

Chihuahua

Aguascalientes

Veracruz

La suspensión de actividades aplicará el mismo día en cada ciudad donde opera Costco. Esto significa que ninguna tienda abrirá el domingo 5 de abril, por lo que clientes deberán anticipar compras sin importar la sucursal que utilicen.