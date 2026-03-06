Acusan a Rafael González, vocalista de Los Recoditos, de agredir a su esposa; así se defendió | VIDEOS

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, se encuentra en medio de la polémica, luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo acusara públicamente de violencia física y psicológica.

La denuncia se volvió viral en redes sociales tras la difusión de videos donde la mujer muestra presuntas lesiones y relata episodios de agresión durante su relación de más de una década. La polémica creció cuando el cantante respondió a las acusaciones y la agrupación Los Recoditos anunció medidas inmediatas mientras se esclarecen los hechos. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Esposa de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, lo acusa de agresión en video viral

La denuncia se hizo pública cuando Fernanda Redondo publicó varios videos en TikTok donde afirmó haber vivido 12 años de violencia física, psicológica y emocional por parte del cantante.

En uno de los testimonios más impactantes, la mujer aseguró que el episodio más reciente ocurrió luego de que ella se negó a hacer una reunión en su casa. Según su relato, la discusión escaló hasta una agresión física que terminó con una herida provocada por un cuchillo.

Redondo también mostró supuestas marcas de golpes y pidió ayuda para difundir su caso, argumentando que se encontraba sola y temía por su seguridad. Incluso responsabilizó públicamente al cantante si algo llegara a ocurrirle.

¿Qué dijo Rafael González tras acusaciones de violencia?

Ante la polémica, Rafael González, vocalista de Los Recoditos, publicó un video en redes sociales para responder a las acusaciones. En su mensaje aseguró que todo se trata de difamación y negó haber ejercido violencia contra su pareja. Asimismo, el cantante explicó que atraviesa un momento complicado y que ya cuenta con asesoría legal para enfrentar el proceso.

“Quienes realmente me conocen saben el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer”, declaró en el video, donde también expresó confianza en que la situación se aclarará.

Además, aseguró que por recomendación de sus abogados no puede revelar más detalles del caso mientras se desarrollan las investigaciones.

Los Recoditos suspenden a Rafa González tras denuncia de agresión

Tras la difusión de la denuncia, la banda Los Recoditos emitió un comunicado oficial para informar que Rafael González pausará temporalmente sus actividades como vocalista. La agrupación señaló que la decisión se tomó de común acuerdo con el cantante para que pueda enfocarse en resolver su situación personal y legal.

Asimismo, el grupo reiteró su postura de “cero tolerancia ante cualquier forma de violencia” y aseguró que dará seguimiento al desarrollo del caso y a lo que determinen las autoridades.

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo en redes sociales y entre seguidores del regional mexicano, quienes se mantienen atentos a la evolución del caso que involucra al vocalista de Los Recoditos Rafa González y las graves acusaciones de violencia de género hechas por su esposa, días antes de la Marcha del 8M.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.