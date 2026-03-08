UNAM anuncia mayor seguridad y nuevas medidas por feminicidios de Kimberly y Karol

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes en Morelos y anunció que reforzará las medidas de prevención y seguridad para proteger la seguridad de la comunidad académica.

En un breve comunicado, la UNAM expresó su solidaridad con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a donde acudían ambas estudiantes, cuyos cuerpos ya fueron encontrados.

UAEM confirma muerte de Karol Toledo, desaparecida en Mazatepec, Morelos; se esperan resultados de autoridades

UNAM pide investigar feminicidio de las estudiantes de la UAEM

La Máxima Casa de Estudios señaló que se suma con firmeza a la condena de estos hechos que enlutaron a la sociedad morelense y confía en que las autoridades investigarán a fondo para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Recalcó que las entidades académicas que forman parte del campus Morelos de la UNAM comparten proyectos, actividades, tareas cotidianas e instalaciones con la UAEM, por lo que reforzarán las medidas de seguridad y se mantendrá atenta para colaborar con lo que se necesite.

Encuentran sin vida a Kimberly y a Karol, estudiantes de la UAEM

El lunes 2 de marzo, el cuerpo de Kimberly Joselin fue encontrado en una zona boscosa al norte de Cuernavaca, en el poblado de Chamilpa, colindante con el campus universitario, después de 10 días de estar desaparecida.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía de Morelos detuvo a Jared Alejandro 'N', también estudiante de la UAEM, quien era cercano a Kimberly, por su probable responsabilidad en el delito de la desaparición de la joven.

Karol Toledo fue reportada como desaparecida el 2 de marzo y su cuerpo fue hallado tres días después en el municipio de Coatetelco, sin que hasta el momento haya personas detenidas.

La estudiante de 18 años había sido vista por última vez cerca de su vivienda en Mazatepec, sin embargo después su familia perdió todo el contacto.