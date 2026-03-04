Ana Karen Nute pidió un taxi por app y nunca llegó a casa; fue localizada sin vida en el Edomex

Como muchas jóvenes mexicanas, Ana Karen Nute salió a una fiesta con amigos. Para regresar a casa segura, la joven de 19 años, solicitó transporte por aplicación; sin embargo, nunca llegó a casa. Días después, autoridades confirmaron que fue localizada sin vida, un caso que ya es investigado como posible feminicidio. Te contamos los detalles.

Así fue la última vez que vieron a Ana Karen Nute con vida

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Ana Karen Nute ha causado conmoción e indignación en redes sociales y en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue vista por última vez al salir de una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, en el municipio de San Antonio la Isla. Para regresar a su casa, solicitó un viaje por aplicación, incluso, una cámara de seguridad captó el momento en el que la joven subió al vehículo. Sin embargo, nunca llegó a su casa.

Familiares señalaron que el viaje apareció como concluido en la app, lo que en un inicio hizo pensar que la joven había llegado a salvo. Sin embargo, al no tener noticias de ella, comenzaron a buscarla y a difundir su desaparición en redes sociales.

Localizan sin vida a Ana Karen Nute

Autoridades informaron posteriormente que el cuerpo de la joven fue encontrado, debajo de unos árboles, en una zona semi despoblada de San Miguel Totocuitlapilco, cercano a la carretera Tenango del Valle-Toluca, en el municipio de Metepec. Tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de México inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

Tras el hallazgo, familiares, vecinos e internautas exigen justicia y mayor seguridad para quienes utilizan aplicaciones de transporte. Además, han pedido esclarecer qué ocurrió durante el trayecto que la joven solicitó aquella noche.

Detienen a sospechoso en el caso Ana Karen Nute a captura en el Valle de Toluca de

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Edomex informó la detención de Daniel “N”, probable partícipe en el feminicidio de Ana Karen Nute, desaparecida desde el 28 de febrero pasado.

